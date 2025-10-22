إحالة تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بحدائق أكتوبر للمحاكمة

إحالة نيابة الجيزة تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص منهم 3 ليهم معلومات جنائية للمحاكمة، بعدما تخصص نشاطهم الإجرامي في النصب على المواطنين راغبي شراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية والاستيلاء على أموالهم.

تفاصيل اتهام تشكيل عصابي بالنصب

وكان بلاغ ورد لقسم شرطة حدائق أكتوبر من أحد المقاولين مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وأفاد بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالي بعد أن اتفق مع أحد الأشخاص على شراء عملة أجنبية، وأثناء المقابلة حضر عدد من الأشخاص يستقلون سيارة ملاكي، وقاموا باصطحابه داخل السيارة والتعدي عليه بالضرب والاستيلاء على أمواله قبل أن يفروا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط الجناة وبحوزتهم 4 تماثيل مقلدة كانوا يستخدمونها في عمليات النصب بزعم أنها أثرية، وفرد خرطوش، والمبلغ المالي المستولى عليه، والسيارة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاحتيال على المواطنين راغبي شراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

