الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بحدائق أكتوبر للمحاكمة

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

إحالة نيابة الجيزة تشكيل عصابي مكون من 7 أشخاص منهم 3 ليهم معلومات جنائية للمحاكمة، بعدما تخصص نشاطهم الإجرامي في النصب على المواطنين راغبي شراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية والاستيلاء على أموالهم.  

تفاصيل اتهام تشكيل عصابي بالنصب

وكان بلاغ ورد لقسم شرطة حدائق أكتوبر من أحد المقاولين مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وأفاد بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالي بعد أن اتفق مع أحد الأشخاص على شراء عملة أجنبية، وأثناء المقابلة حضر عدد من الأشخاص يستقلون سيارة ملاكي، وقاموا باصطحابه داخل السيارة والتعدي عليه بالضرب والاستيلاء على أمواله قبل أن يفروا هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد وضبط الجناة وبحوزتهم 4 تماثيل مقلدة كانوا يستخدمونها في عمليات النصب بزعم أنها أثرية، وفرد خرطوش، والمبلغ المالي المستولى عليه، والسيارة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاحتيال على المواطنين راغبي شراء العملات الأجنبية والقطع الأثرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة الجيزة النصب على المواطنين شرطة حدائق أكتوبر اخبار الحوادث اليوم اخبار الحوادث

مواد متعلقة

حبس عصابة التماثيل الأثرية المقلدة بحدائق أكتوبر

الأكثر قراءة

رفضت الارتباط به فعاقبها بالـ AI، ضبط طالب بالدقهلية استخدم الذكاء الاصطناعي للانتقام من فتاة

وزير خارجية المجر يعلن مفاجأة بشأن تأجيل القمة الروسية الأمريكية

البنك المركزي: عدد المحافظ الإلكترونية في البنوك وصل إلى 55.8 مليون بطاقة

مصادر: اختيار مصطفى شوكت لرئاسة الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالشيوخ

جدول أعمال أول قمة مصرية أوروبية ببروكسل

الصدارة ليست لأهل القمة، ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ11

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025

المشاط: القطاع المصرفي يستحوذ على 42% من التمويلات التنموية للقطاع الخاص

خدمات

المزيد

لحظة بلحظة، سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم الأربعاء

تراجع سعر الجنيه الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القلم في المنام وعلاقته بكثرة الحاسدين والحاقدين حوله

وردت في السنة النبوية، أذكار وأدعية الاستيقاظ من النوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية