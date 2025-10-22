سيارة تصطدم بمدخل البيت الأبيض، وتصرف عاجل من الخدمة السرية

اعتقلت قوات أمنية في العاصمة الأمريكية واشنطن، رجلًا بعدما اصدمت سيارته بحاجز أمني عند أحد مداخل البيت الأبيض، بحسب ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

اصطدم ببوابة أمنية في أحد مداخل للبيت الأبيض

وذكر جهاز الخدمة السرية الأمريكي، أن الرجل اصطدم ببوابة أمنية في أحد مداخل للبيت الأبيض في الساعة 22:37 مساءً بالتوقيت المحلي، أمس الثلاثاء، مشيرًا إلى أن عناصره ألقوا القبض عليه فورًا.

وأضافت الخدمة السرية، أن المحققين فتشوا السيارة وتأكدوا من خلوّها من أي مواد خطرة.

ولم تُفصح السلطات حتى الآن عن أي تفاصيل إضافية بشأن الحادث، بما في ذلك هوية السائق أو دوافعه المحتملة.

منصة قنص فى موقع مهم

وفي سياق منفصل، اكتشف جهاز الخدمة السرية الأمريكي "منصة قنص" في موقع يطل مباشرة على النقطة التي يغادر منها الرئيس دونالد ترمب طائرة "إير فورس وان" الرئاسية في مطار بالم بيتش الدولي بولاية فلوريدا، بحسب ما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، مساء الأحد الماضي.

ويجري الحديث عن منصة صيد أو برج مراقبة، يستخدم غالبًا للصيد، وهي عبارة عن مقعد مرتفع يستخدمه الصيادون لمراقبة الحيوانات أو الفرائس من موقع مرتفع، وغالبًا ما يكون في الغابات أو المناطق المفتوحة حيث تمر الحيوانات.

