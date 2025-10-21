البيت الأبيض: لا توجد أي خطط لعقد قمة بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب

أعلن البيت الأبيض في بيان اليوم أنه لا توجد أي خطط لعقد قمة قريبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك ردًا على تساؤلات إعلامية حول احتمال لقاء بين الزعيمين خلال الفترة المقبلة.

مصير لقاء ترامب وبوتين

وأوضح البيان أن قنوات الاتصال الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو لا تزال مفتوحة، وأن التعاون في الملفات المشتركة مستمر "عبر مستويات متعددة"، لكن الظروف الحالية لا تتيح عقد لقاء مباشر بين الرئيسين في الوقت الراهن.

ملفات خلافية قائمة بين الولايات المتحدة وروسيا

وأشار مسؤولون في الإدارة الأمريكية إلى أن الملفات الخلافية بين البلدين ما زالت تتطلب المزيد من التنسيق الفني والدبلوماسي، خصوصًا ما يتعلق بالأمن الإقليمي والطاقة والملف الأوكراني.

وشدّد البيت الأبيض على أن الرئيس ترامب يركّز في هذه المرحلة على أولويات داخلية وإقليمية أخرى، مؤكدًا أن أي لقاء مستقبلي مع الرئيس بوتين "سيُعلن عنه في حال نضجت الظروف السياسية لذلك".

ووصفت مصادر أوروبية انعقاد القمة المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة الهنجارية بودابست بـ "الكابوس السياسي" للاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة El País الإسبانية عن ذات المصادر التي لم يكشف عنها قولها إنها ترى أن انعقاد القمة بين بوتين وترامب يمثل تجاهلا لأوروبا ويضع قادة الاتحاد وحلف "الناتو" في موقف محرج.

