الإثنين 20 أكتوبر 2025
نيابة المرج تستمع إلى أقوال صائغ اختطفه تشكيل عصابي

استمعت نيابة المرج إلى أقوال صائغ تعرض للخطف على يد تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص بدائرة قسم شرطة المرج.

وقال إنه باع للمتهمين منذ فترة كمية من المشغولات الذهبية وزنت 8 كيلو جرامات، ثم عادوا إليه بعد فترة واتهموه بان الذهب الذي باعه لهم عبارة عن نحاس وغير أصلي، ومغشوش فأنكر اتهاماتهم. 

وأضاف المجني عليه أن المتهمين صمموا على كلامهم، وطلبوا مه أموالهم فرفض ردها إليهم فقاموا بخطفه ثم إجبار زوجته على بيع محل الذهب الذي يمتلكونه، قائلا: “مراتي وقعت لهم على بيع المحل خوفا على حياتي لأنهم هددوا بقتلي”.


وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من سيدة تبلغ من العمر 39 عامًا، أفادت فيه بقيام 8 أشخاص بالهجوم على محلها وإجبارها على توقيع عقد بيع، ثم قاموا باختطاف زوجها إلى جهة غير معلومة.

وبتكثيف التحريات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين الثمانية، وتبين أن 4 منهم جواهرجية و4 صنايعية في مجال المشغولات الذهبية، كما تم العثور بحوزتهم على عقد بيع المحل والمجني عليه.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة انتقامًا من المجني عليه بعد أن استولى منهم على كمية من الذهب تزن 8 كيلو جرامات دون سداد قيمتها، ولاذ بالفرار إلى محل إقامة زوجته، فقاموا بخطفه وإجبار زوجته على بيع المحل كوسيلة لاسترداد أموالهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

