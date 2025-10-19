الأحد 19 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عاطلين بتهمة خطف الهواتف من المواطنين في عين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس تجديد حبس عاطلين متهمين بخطف هاتف محمول من طالب باستخدام دراجة نارية بـ منطقة عين شمس 15 يوما على ذمة التحقيق.

خطف هاتف محمول من طالب بعين شمس

وكانت  مديرية أمن القاهرة رصدت منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخصين بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجله بأسلوب "المغافلة"، ولاذا بالهرب باستخدام دراجة نارية بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 5 أكتوبر الجارى تلقي قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بلاغا من (عامل) بتضرره من شخصين لقيامهما بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجله حال عودته من المدرسة بأسلوب "المغافلة" وفرا هاربين مستقلين دراجة نارية.

وتم ضبط مرتكبي الواقعة (عاطلان " لأحدهما معلومات جنائية " – مقيمان بدائرة قسم شرطة المطرية)، وبحوزة أحدهما ( الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا ببيع الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميل سيئ النية  (مقيم بمحافظة القليوبية) تم ضبطه، وتم بإرشاده ضبط ( 15 ) هاتف محمول "جار الوقوف على مالكيهم". 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

