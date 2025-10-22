مصدر بالزمالك: جلسة قريبا لحسم تجديد عقد محمد السيد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن جلسة ستجمع مسؤولي النادي مع محمد السيد لاعب الفريق خلال الأيام المقبلة، من أجل حسم ملف تجديد تعاقده رسميًا.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة تسعى لإنهاء الأمر سريعًا للحفاظ على استقرار الفريق وعدم تكرار أزمات التجديد التي حدثت في المواسم السابقة.

في سياق آخر، انتظم الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت أمس الثلاثاء، على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي المقبلة في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة، وأبعدته عن الفريق في الفترة الماضية.

وفي نفس الوقت شارك عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية بعدما منحهما الجهاز الفني راحة في لقاء الذهاب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي يوم الجمعة المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات إياب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

