برلمان بيرو يعزل رئيسة البلاد بعد طلب زيادة في الراتب

 عزل البرلمان البيروفي الجمعة، رئيسة البلاد دينا بولوارتي، التي رفضت المثول أمام الكونغرس خلال جلسة استماع.

وصوتت غالبية واسعة من البرلمانيين لعزل بولوارتي من الرئاسة مع تأييد 118 عضوًا من أصل 122 إجراء العزل.

وكانت بولوارتي تتعرض لانتقادات كثيرة لعجزها عن لجم الجريمة، فيما سجلت منذ بدء ولايتها في ديسمبر 2022 تظاهرات واسعة في البلاد.

وكان نواب من مختلف الأطياف السياسية قدموا مذكرات تطالب بإقالة بولوارتي، في خطوة أولى، كما صوت البرلمان على استدعاء بولوارتي لحضور جلسة مسائية بشأن التصويت على عزلها، وقرر أن تعقد الجلسة في الحادية عشر والنصف مساء بالتوقيت المحلي.

وفي يوليو الماضي، قررت بولوارتي مضاعفة راتبها إلى ما يعادل نحو 10 آلاف دولار شهريًا، ما أثار غضب كثير من المواطنين الذين قالوا إن من الأفضل إنفاق هذه الأموال على التصدي للفقر.

وأعلن وزير الاقتصاد حينها، أن راتب بولوارتي، التي يعد معدل شعبيتها من بين الأدنى مقارنة بأي زعيم على مستوى العالم، ارتفع إلى 35568 سولا (10067 دولارًا)، وهو يزيد على الحد الأدنى للأجور في بيرو بنحو 30 مثلًا.

وكان راتب الرئيس ثبت في السابق عند 15600 سول (4400 دولار)، وهو المستوى المحدد في 2006 عندما خفضه الرئيس السابق آلان جارسيا من 42 ألف سول.

