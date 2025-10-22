الأربعاء 22 أكتوبر 2025
استعراضات فنية بأبو سمبل في ليلة الاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس (صور)

تعامد الشمس فى ابوسمبل
تعامد الشمس فى ابوسمبل

شهدت  فعاليات مهرجان أسوان "تعامد الشمس"احتفالية ساهرة فى السوق بمدينة أبوسمبل بحضور  نائب محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين.

وقدمت فرق الفنون الشعبية عروضا متميزة لاقت استحسان الضيوف وهى فرقة كفر الشيخ وفرقة بورسعيد وفرقة ملوي، وفرقة الأنفوشي وفرقة سوهاج وفرقة الأقصر، وفرقة العريش، وفرقة أسوان بفقراتها المميزة.

ويُقام المهرجان بإشراف وتنفيذ الإدارة المركزية للشئون الفنية، من خلال إدارتي المهرجانات والفنون الشعبية وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد وفرع ثقافة أسوان وتختتم فعالياته صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر بعروض فنية أمام معبد أبو سمبل، بالتزامن مع ظاهرة تعامد الشمس.

ويترقب العالم الحدث العالمى الفريد وهو ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى فجر الأربعاء المقبل الموافق 22 أكتوبر.

