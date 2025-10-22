استعراضات فنية بأبو سمبل في ليلة الاحتفال بتعامد الشمس على وجه رمسيس (صور)

شهدت فعاليات مهرجان أسوان "تعامد الشمس"احتفالية ساهرة فى السوق بمدينة أبوسمبل بحضور نائب محافظ أسوان المهندس عمرو لاشين.

وقدمت فرق الفنون الشعبية عروضا متميزة لاقت استحسان الضيوف وهى فرقة كفر الشيخ وفرقة بورسعيد وفرقة ملوي، وفرقة الأنفوشي وفرقة سوهاج وفرقة الأقصر، وفرقة العريش، وفرقة أسوان بفقراتها المميزة.

ويُقام المهرجان بإشراف وتنفيذ الإدارة المركزية للشئون الفنية، من خلال إدارتي المهرجانات والفنون الشعبية وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد وفرع ثقافة أسوان وتختتم فعالياته صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر بعروض فنية أمام معبد أبو سمبل، بالتزامن مع ظاهرة تعامد الشمس.

ويترقب العالم الحدث العالمى الفريد وهو ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى فجر الأربعاء المقبل الموافق 22 أكتوبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.