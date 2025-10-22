إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق أبوسمبل بأسوان

شهد طريق أبوسمبل السياحى بمدينة أسوان، مساء أمس الثلاثاء، حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلوا 110، وأسفر عن إصابة 13 شخصا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة.

بلاغ بوقوع الحادث



تلقى مدير أمن أسوان بلاغًا يفيد حادث بوقوع انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أبوسمبل السياحى، أسفر عن إصابة 13 شخصا ما بين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



وانتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته والوقوف على أسبابه، وإزالة آثار الحادث عن وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

