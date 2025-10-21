مسؤول عسكري إسرائيلي يزعم: 20 ألف جندي كوماندوز تحت تصرف حماس

زعمت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، أن قدرات حركة حماس في غزة لم تُدمَّر بشكل كامل، رغم الضربات التي شنها الجيش الإسرائيلي خلال الأشهر الماضية.

تقديرات جيش الاحتلال بشأن مقاتلي حركة حماس

ونقلت الشبكة عن مسؤول عسكري إسرائيلي زعمه، إن تقديرات الجيش تشير إلى بقاء ما بين 10,000 و20,000 جندي كوماندوز ما زالوا تحت تصرف الحركة داخل القطاع.

تركيز حماس على إدارة قطاع غزة

وأدعى التقرير، أن حماس تركز في المرحلة الحالية على تعزيز دورها في إدارة شؤون غزة، وإعادة تنظيم قواتها وهيكليتها الداخلية بعد وقف إطلاق النار.

تقييم استخباراتي مستمر

وأضافت القناة، أن التقديرات الإسرائيلية لا تزال قيد المراجعة الاستخباراتية، في ظل مخاوف من إعادة بناء البنية القتالية للحركة إذا لم تُنفَّذ آليات الرقابة الدولية بشكل فعّال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.