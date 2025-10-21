حماس: أكدنا لتركيا التزامنا بوقف إطلاق النار رغم خروقات العدو المتكررة

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء إن وفدا من قيادة الحركة برئاسة رئيس المجلس القيادي محمد درويش التقى، في الدوحة، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ووزير المخابرات إبراهيم قالن.



حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار

وأضافت حركة حماس، أن رئيس المجلس القيادي استعرض مجريات تنفيذ اتفاق غزة وسبل إدخال المساعدات، مؤكدا أن الاحتلال يتلكأ في تنفيذ التزاماته ولم يفتح معبر رفح.



وأكد درويش التزام الحركة بالوقف التام لإطلاق النار رغم خروقات العدو المتكررة.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس من عدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.

