الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

هل يتم تعطيل الدراسة بالمنوفية بعد انتشار الجدري المائي؟ وكيل التعليم يجيب (فيديو)

الجدري المائي، فيتو
الجدري المائي، فيتو

أكد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ  محافظة المنوفية، أن عدد الطلاب المصابين بمرض الجدري المائي في إحدى مدارس مركز الباجور بلغ 24 حالة، مشيرًا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات جديدة اليوم.

وأوضح محمد صلاح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المٌذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المدرسة تعمل بشكل طبيعي، مضيفًا أنه تم يوم الأحد التواصل مع مدير مديرية الصحة بالمنوفية، وهناك تعاون مستمر بين التربية والتعليم والصحة لمتابعة الموقف.

 

وأشار محمد صلاح، إلى أن الأطباء توجهوا إلى المدرسة وتم الكشف على جميع الطلاب، مؤكدًا أن المرض في حالاته الحالية خفيف ولا يمثل خطورة، وأن العملية التعليمية تسير بانتظام دون أي تعطيل.

وقال إن إصابات الجديري المائي تم الإبلاغ عنها الأحد الماضي، وحتى اليوم لم ترد أي شكاوى أو بلاغات جديدة، موضحًا أن من الناحية التعليمية لا توجد أي مشاكل في مدرسة الباجور، موضحًا أن فرق الطب الوقائي متواجدة داخل المدرسة وتتابع بشكل دوري الحالات المصابة، مشيرًا إلى أن الحالة الصحية العامة جيدة، وأن الطلاب المصابين ليسوا في فصل واحد، كما أن نسب الغياب طبيعية في أي يوم دراسي، وتابع: "مديرية الصحة تتابع الموقف وتطمئن الجميع على استقرار الأوضاع داخل المدارس".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جدري الماء محافظة المنوفية مرض الجديري المائي الإعلامي شريف عامر مدرسة الباجور

مواد متعلقة

ارتفاع عدد المصابين بالجدري المائي بين تلاميذ مدرسة ابتدائية في الباجور إلى 24 حالة

هروب جماعي من مدرسة الباجور الثانوية، وتعليم المنوفية تعد بإعادة الانضباط (صور)

صبية يرشقون مدرسة ثانوى بالحجارة في الباجور أثناء زيارة رئيس الوزراء للمنوفية (فيديو)

ضحية شهاب ابن أرض الجمعية يعلن مسامحته بعد علمه بإصابته بمرض الجدري

الأكثر قراءة

الذهب يواصل خسائره، آخر تطورات الأسعار فى الصاغة بختام تعاملات اليوم

رغم مشاركته فى الاجتماعات مع رئيس المخابرات المصرية اليوم، سارة نتنياهو تدفع زوجها لإقالة هنغبي

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يفوز على فياريال 0/2 في دوري أبطال أوروبا

الجنيه الذهب يخسر 2120 جنيه اليوم الثلاثاء بالصاغة

بقرار أميري، تعيين الشيخ جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني سفيرًا لقطر لدى مصر

قالوا عني جاسوس، باسم يوسف يروى حكاية صورته بملابس الجيش الأمريكي (فيديو)

بدء صرف مرتبات أكتوبر 2025 للعاملين بالدولة خلال ساعات

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية بأسلوب "النقب"

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية (آخر تحديث)

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة في مصرف سورية المركزي (آخر تحديث)

تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم زيارة المريض في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المعيشية والصحية

أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الأولى

إمام مسجد الحسين عن الاحتفال بالمولد: تجديد العهد مع سيدنا النبي وآل البيت

المزيد
الجريدة الرسمية