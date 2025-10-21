الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
محافظات

تموين شرق الإسكندرية تضبط مصنعات لحوم منتهية الصلاحية وطن ملح مجهول المصدر

الإسكندرية
الإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

يأتى ذلك  تنفيذا لتوجيهات  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات  الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.

   
قامت إدارة تموين شرق برئاسة  رضا حسن مدير الإدارة وإشراف  أحمد حسن رئيس الرقابة ونبيل عسكر و محمود رضوان مفتشى الإدارة وتامر علوانى بحملات  فى نطاق الإدارة.

والتى أسفرت عن ضبط احد محلات بيع مصنعات اللحوم لحيازته مصنعات لحوم داخل أطباق ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتم مصادرة وتحريز كمية ١٠٣ كجم مصنعات لحوم (كفتة،فاهيتا،شيش)

ضبط مصنع لتعبئة الملح بدون ترخيص لقيامه بالغش التجاري وذلك  لحيازته واحد طن ملح طعام مجهول المصدر يقوم بتعبئته داخل أكياس تحمل علامة تجارية مشهورة.


وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

