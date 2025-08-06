البرهان: نقدم عشرات آلاف الشهداء في سبيل استعادة الخرطوم

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، على تقديم عشرات آلاف الشهداء في سبيل استعادة الخرطوم.

البرهان: تقديم عشرات آلاف الشهداء في سبيل استعادة الخرطوم

وقال البرهان: تقديم الخدمات الأمنية للمواطنين بالخرطوم ضرورة قصوى ونسعى لإخلائها من مظاهر فوضى انتشار السلاح.

وتابع البرهان: معركتنا في الفاشر وكردفان مستمرة حتى طرد التمرد.

وقبل وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية، الأحد الماضي، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وصل إلى الخرطوم، حيث هبطت طائرته على مدرج مطار الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب.

البرهان يصل إلى الخرطوم

وتوجه البرهان إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في زيارة ميدانية مفاجئة، تفقد خلالها المقر العسكري، والتقى برئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وعدد من كبار القادة العسكريين.

وتلقى البرهان خلال اللقاء إيجازا تفصيليا حول الأوضاع الأمنية في البلاد، والعمليات العسكرية الجارية في إطار ما يُعرف بـ"حرب الكرامة الوطنية".

وتأتي زيارة البرهان إلى الخرطوم في توقيت حساس، وسط تقدم ملحوظ في عدد من محاور العاصمة، ووسط أنباء عن إعادة الانتشار وتعزيز السيطرة على مواقع استراتيجية.

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