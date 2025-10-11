مجلس السيادة السوداني: جهود مستمرة لفك الحصار عن مدينة الفاشر

أكد الفريق إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة السوداني الانتقالي، أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها الدستورية والقانونية تجاه سكان ولايتي شمال دارفور وجنوب كردفان، خاصة مدينة الفاشر، وذلك في مواجهة الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع منذ عدة أشهر، والذي أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية.

عمليات إسقاط جوي لضمان وصول المساعدات

وأوضح الفريق جابر، خلال لقاء خاص على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحكومة نفذت عمليات إسقاط جوي للمواد الغذائية والإغاثية إلى مناطق كادُلي والدلنج والقرى المجاورة بجنوب كردفان.

وأشار إلى أن هذه العمليات تتم وفق سياسات مدروسة وتحت إشراف القوات المسلحة، لضمان سلامة المدنيين وتوفير الدعم الإنساني العاجل.

وأكد أن الإسقاطات الجوية مستمرة لضمان وصول الإغاثة إلى أهالي الفاشر والمناطق المتضررة، رغم صعوبة الظروف الأمنية والإنسانية.

فتح معابر إنسانية لتسهيل إيصال الدعم

وكشف الفريق جابر أن الحكومة فتحت سبعة معابر إنسانية لتسهيل مرور المساعدات، منها معبران في شمال السودان، أربعة في جنوب السودان عند مناطق الرنك، وربك، وكوستي، معبران إضافيان في طينة وأدري.

وأوضح أن الهدف من هذه المعابر هو تمكين وصول الإغاثة إلى الشعب السوداني بأمان، رغم بعض التحفظات المتعلقة بدخول الدعم اللوجستي للمليشيات.

تقدم القوات المسلحة واستعادة السيطرة

وأشار عضو مجلس السيادة السوداني إلى أن القوات المسلحة تحقق تقدمًا مستمرًا في استعادة السيطرة على مناطق واسعة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل يوميًا على فك الحصار عن المدن السودانية وضمان حماية السكان وتأمين الحدود.

