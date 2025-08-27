الخميس 28 أغسطس 2025
البرهان يعقد أول اجتماع لقيادة الجيش السوداني بكامل أعضائه منذ بدء الحرب

الجيش السوداني، فيتو
الجيش السوداني، فيتو

أفادت وسائل إعلام سودانية، مساء اليوم الأربعاء، بانعقاد أول اجتماع لقيادة الجيش السوداني بكامل أعضائها وبرئاسة عبد الفتاح البرهان منذ بدء الحرب.

 

السودان في المرحلة النهائية من الحرب

وأعلن مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أن البلاد وصلت إلى المرحلة النهائية من الحرب الدائرة، مشيرًا إلى أن الصراع المستمر في السودان منذ أشهر طويلة شكّل هزة نفسية عميقة لدى السودانيين.


إشارات الجيش السوداني نحو الحسم

وأكد عقار أن القوات المسلحة السودانية ماضية في عملياتها حتى استعادة الأمن والاستقرار، موضحًا أن المرحلة الحالية تحمل مؤشرات على اقتراب الحسم العسكري ضد قوات التمرد.

وشدّد نائب رئيس مجلس السيادة على ضرورة تماسك الشعب السوداني والالتفاف حول الدولة، مؤكدًا أن تجاوز هذه المرحلة يتطلب وحدة داخلية وإسنادًا لمؤسسات الدولة في مواجهة التحديات.

 

من جانبه قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الأحد الماضي، إن "المتمردين دمّروا السودان"، مؤكدًا أنه لا توجد أي قابلية للتعايش معهم مستقبلًا بعد ما ارتكبوه بحق الوطن والشعب.

وأضاف البرهان في تصريحاته أن القوات المسلحة السودانية "ستثأر للشهداء"، مشددًا على أن كل الشعب السوداني سيأخذ حقه من التمرد الذي تسبّب في معاناة إنسانية وانهيار واسع للبنية التحتية.

وأكد البرهان أن الجيش ماضٍ في معركته حتى استعادة الاستقرار والأمن، داعيًا الشعب إلى الصمود والثقة في أن السودان قادر على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

