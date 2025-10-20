الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مساعد سابق لمدرب الزمالك، مفاجأة مدوية عن صانع إنجاز منتخب المغرب للشباب

محمد وهبي مدرب منتخب المغرب للشباب

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة مدوية حول محمد وهبي، مدرب منتخب المغرب الذي كتب التاريخ وقاد أسود الأطلس للتتويج بأول بطولة عالمية في تاريخ البلاد.

وتوج منتخب المغرب بلقب كأس العالم لكرة القدم للشباب 2025 التي أقيمت في تشيلي، بعد الفوز 2-0، على الأرجنتين في النهائي الذي أقيم على ملعب ناسيونال خوليو مارتينيز برادانوس في سانتياجو، في وقت مبكر من فجر اليوم الإثنين.

 

المغرب أول منتخب عربي يحصد لقب مونديال الشباب 

وأصبح المغرب بهذا الفوز أول بلد عربي يتوج بكأس العالم للشباب، وثاني بلد أفريقي بعد فوز غانا باللقب عام 2009.

كما أصبح تاسع فريق يتوج بكأس العالم للشباب في آخر تسع نسخ من البطولة.

مفاجأة مدوية حول محمد وهبي 

كان محمد وهبي، بطل إنجاز تتويج المغرب ببطولة كأس العالم للشباب، يعمل مع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني الحالي لنادي الزمالك، فقد عمل وهبي مدربًا عامًا مع يانيك فيريرا في العام 2020 حتى عام 2022، في نادي الفتح السعودي.

ومنذ عام 2022 تولى وهبي تدريب شباب المغرب، وخاض معهم رحلة طويلة انتهت بهذا التتويج التاريخي.

