الأربعاء 13 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تفاصيل لقاء البرهان ومستشار ترامب في سويسرا

البرهان، فيتو
البرهان، فيتو

كشفت مصادر إعلامية عن لقاء جمع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في سويسرا، وذلك يوم الإثنين 11 أغسطس 2025، ضمن جهود أمريكية لبحث سبل إنهاء الحرب في السودان.

 

سبل إنهاء الحرب في السودان

وبحسب جريدة «المشهد السوداني»، قالت المصادر، إن اللقاء تم بترتيبات من قطر وتركيا، حيث وفّرت الدوحة طائرة رئاسية خاصة لنقل البرهان إلى سويسرا، فيما ضم الوفد السوداني مدير جهاز المخابرات الفريق أحمد مفضل، والسفير عمر صديق، واللواء عادل سبدرات. أما الوفد الأمريكي، فقد ضم مستشارين أمنيين من الاستخبارات الأمريكية، بعضهم على صلة بملفات الإرهاب والتعاون الأمني مع السودان.

 

رفض قاطع لأي دور سياسي لميليشيا الدعم السريع في مستقبل السودان

وخلال الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات، ناقش الطرفان مقترحًا أمريكيًا لوقف شامل لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب إعادة التعاون في ملفات مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية.

وأكد البرهان رفضه القاطع لأي دور سياسي لميليشيا الدعم السريع في مستقبل السودان، مشيرًا إلى تورط دول إقليمية، في دعم الميليشيا بالسلاح والتمويل، وفقًا لما حمله من ملفات أمنية.

من جانبه، أعرب مستشار ترامب عن قلق واشنطن من الوضع الإنساني المتدهور في مدينة الفاشر، داعيًا إلى فتح ممرات آمنة للمساعدات، ومؤكدًا أن الحل يجب أن يكون “سودانيًا خالصًا” ينبع من إرادة الشعب السوداني، وليس مفروضًا من الخارج.

ويُعد هذا اللقاء أعلى مستوى من التواصل بين الخرطوم وواشنطن منذ أشهر، وسط تعثر الوساطات السابقة، وتباين المواقف الإقليمية بشأن مستقبل العملية السياسية في السودان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس السيادة السوداني البرهان ترامب 11 أغسطس 2025 سويسرا الحرب في السودان السودان الخرطوم وواشنطن

مواد متعلقة

البرهان: نقدم عشرات آلاف الشهداء في سبيل استعادة الخرطوم

للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، البرهان يصل إلى الخرطوم

تمهيدا لعودة المواطنين إلى مناطقهم، البرهان يصدر قرارا بإخلاء الخرطوم من المسلحين

البرهان يوافق على هدنة إنسانية لمدة أسبوع في الفاشر

الأكثر قراءة

أسباب إحالة بدرية طلبة إلى التحقيق بنقابة المهن التمثيلية

بيان عاجل من وزارة الخارجية بشأن تصريحات نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى"

مصدر مطلع يكشف تفاصيل مناقشات وفد حماس مع رئيس المخابرات العامة المصرية

الأرصاد الجوية تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

هل دخلت مصر خط الفقر المائي؟، وزير الخارجية يكشف مفاجأة

أسوان تسجل 49 درجة غدًا، الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر

العلبة تبدأ من 98 جنيهًا، أرخص أسعار حلوى المولد النبوي 2025 (صور)

توتنهام يحرج باريس سان جيرمان ويتقدم بهدف في الشوط الأول من السوبر الأوروبي

خدمات

المزيد

غدا، آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة

أسعار القصدير في البورصة العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

رفض جائزة بـ 100 ألف جنيه لاختلافه مع نظام مبارك وهاجم عبد الناصر والسادات.. أسرار في حياة الأديب المتمرد صنع الله إبراهيم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع نباح الكلب في المنام وعلاقته بالأزمات والمشكلات النفسية

موعد المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع الأول 2025

لماذا وصف الله الشمس بالسراج الوهاج؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads