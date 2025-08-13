تفاصيل لقاء البرهان ومستشار ترامب في سويسرا

كشفت مصادر إعلامية عن لقاء جمع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في سويسرا، وذلك يوم الإثنين 11 أغسطس 2025، ضمن جهود أمريكية لبحث سبل إنهاء الحرب في السودان.

سبل إنهاء الحرب في السودان

وبحسب جريدة «المشهد السوداني»، قالت المصادر، إن اللقاء تم بترتيبات من قطر وتركيا، حيث وفّرت الدوحة طائرة رئاسية خاصة لنقل البرهان إلى سويسرا، فيما ضم الوفد السوداني مدير جهاز المخابرات الفريق أحمد مفضل، والسفير عمر صديق، واللواء عادل سبدرات. أما الوفد الأمريكي، فقد ضم مستشارين أمنيين من الاستخبارات الأمريكية، بعضهم على صلة بملفات الإرهاب والتعاون الأمني مع السودان.

رفض قاطع لأي دور سياسي لميليشيا الدعم السريع في مستقبل السودان

وخلال الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات، ناقش الطرفان مقترحًا أمريكيًا لوقف شامل لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب إعادة التعاون في ملفات مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية.

وأكد البرهان رفضه القاطع لأي دور سياسي لميليشيا الدعم السريع في مستقبل السودان، مشيرًا إلى تورط دول إقليمية، في دعم الميليشيا بالسلاح والتمويل، وفقًا لما حمله من ملفات أمنية.

من جانبه، أعرب مستشار ترامب عن قلق واشنطن من الوضع الإنساني المتدهور في مدينة الفاشر، داعيًا إلى فتح ممرات آمنة للمساعدات، ومؤكدًا أن الحل يجب أن يكون “سودانيًا خالصًا” ينبع من إرادة الشعب السوداني، وليس مفروضًا من الخارج.

ويُعد هذا اللقاء أعلى مستوى من التواصل بين الخرطوم وواشنطن منذ أشهر، وسط تعثر الوساطات السابقة، وتباين المواقف الإقليمية بشأن مستقبل العملية السياسية في السودان.

