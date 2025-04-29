هل يسيطر الإسلاميون على إدارة الحرب فى السودان وأطراف خارجية توجه المعركة، البرهان يحسم الأمر

نفى رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، صحة المزاعم التى تتحدث عن سيطرة الإسلاميين على إدارة الحرب فى بورتسودان، وكذلك فرض توجيهات على الجيش السودانى.

البرهان ينفى سيطرة الإسلاميين على إدارة الحرب

ونفى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ما يتم ترويجه عن سيطرة الإسلاميين على إدارة الحرب في بورتسودان، مشددا على أن "لا أحد يوجهنا في هذه الحرب ولن يملي علينا أحد شيئا".

السودان، فيتو

وجاء ذلك خلال كلمة لرئيس مجلس السيادة السوداني، استنكر فيها البرهان أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد المدنيين في منطقة الصالحة، واصفا إياها بأنها "تنم عن كراهية للشعب السوداني".

البرهان يؤكد أن الحرب ضد كل من يحمل السلاح

وتابع البرهان محذرا، من حملات التضليل التي تروج لفكرة أن الحرب تستهدف أعراقا محددة، مؤكدًا أن "حربنا ضد كل من يحمل السلاح ضد الدولة، وليس ضد أي قبيلة"، معتبرا أن هذه الإشاعات تهدف إلى "تحشيد الناس وجرهم للقتل".

وتابع البرهان: إن "تمرد رئيس قبيلة لا يعني تمرد كل القبيلة"، مع تأكيده على المضي في المعركة ضد الدعم السريع "حتى تحقيق النصر".

فى سياق آخر دعا البرهان، إلى مراجعة شاملة لقوانين الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن "تعدد القوانين وتغيرها المستضر قد أضر بالدولة".

وختم البرهان، أن "المرحلة القادمة تتطلب إدارة السودان بالقوانين واللوائح، ولن نسمح بأي تخريب لممتلكات الدولة".

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