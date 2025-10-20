الإثنين 20 أكتوبر 2025
مسئول إيراني: إلغاء اتفاق طهران مع وكالة الطاقة الذرية بعد تفعيل آلية الزناد

علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أعلن، إلغاء اتفاق التعاون الذي وقعته طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في سبتمبر الماضي.

مسئول إيراني يتحدث عن إلغاء اتفاق التعاون الذي وقعته طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية


وأفادت شبكة سكاي نيوز عربية، بأن لاريجاني قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي: إنه "كما أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي سابقا، إذا تم تفعيل آلية الزناد فستعيد إيران النظر في الاتفاق، وهذا ما حدث بالفعل، وأصبح الاتفاق بحكم الملغى".

ونقلت وكالة مهر للأنباء عنه قوله: "بالطبع، إذا قدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي مقترحات، فسنقوم بدراستها في أمانة المجلس".

يأتي هذا الإعلان بعد نحو ثلاثة أسابيع من تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن بلاده ستلغي الاتفاق إذا أعادت القوى الغربية فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها، وهو ما تم الشهر الماضي.

وكان الاتفاق  سمح للوكالة الدولية باستئناف عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية.

