جولة لـ"فيتو" بمطار سفنكس الدولي قبل افتتاح المتحف المصري (فيديو وصور)

مطار سفنكس
مطار سفنكس

في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف المصري الكبير، وجه الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بضرورة تعزيز متابعة الوضع الأمني، الصحي والبيئي في جميع المطارات المصرية ومن بينها مطار سفنكس الدولي.

جولة خاصة لفيتو داخل مطار سفنكس 

وأجرت "فيتو" جولة داخل مطار سفنكس الدولي لمتابعة آخر أعمال التطوير واستعداد المطار لاستقبال الوفود المشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير نوفمبر المقبل.

 

وتضمنت الجولة مبنى الركاب والحركة التشغيلية بالمطار، وصالتي السفر والوصول (الدولي والداخلي)، والكافيتريات، ومنطقة الأسواق الحرة، وإجراءات الجوازات والجمارك، والكاترينج.

