أخبار مصر

هل يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة؟ متحدث الحكومة يجيب (فيديو)

المتحف المصري الكبير،
المتحف المصري الكبير، فيتو

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إن كل الاستعدادات منتهية لافتتاح المتحف المصري الكبير، من كل النواحي سواء من عمليات النظافة والتشجير ونحن الآن في مرحلة الانتهاء من الأمور اللوجستية للوفود المشاركة.

وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج"الساعة 6"، على  فضائية "الحياة": إننا استقبلنا تأكيدات مشاركة عدد كبير من الدول، منوها أن كل إجراءات حفل الافتتاح تم الانتهاء منها بالفعل.

وتابع: يوم حفل افتتاح المتحف المصري الكبير متوافق مع إجازة يوم السبت، وتم مراعاة اختيار هذا اليوم ليكون يوم عطلة، حتى لا يتعارض مع أي أحداث دولية في دول أخرى تحول دون مشاركة الوفود.

وأوضح أنه تم الاستقرار على الافتتاح يوم السبت ليتم الافتتاح فيه، ويكون يوم الأحد عطلة في الدول الأخرى.

المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء المتحف المصري الكبير الاعلامية عزة مصطفي الحياة

