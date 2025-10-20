الخارجية الأمريكية: لقاءات موسكو وواشنطن المقبلة فرصة للتوصل لحل دائم لحرب أوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن اللقاءات المقبلة بين موسكو وواشنطن تمثل فرصة مهمة لإحراز تقدم نحو حل دائم وشامل للحرب في أوكرانيا، مشددة على أن الإدارة الأمريكية "تدعم أي مسار يؤدي إلى وقف القتال واستعادة الاستقرار الإقليمي".

جهود الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وأوضح متحدث باسم الخارجية أن الولايات المتحدة تسعى لتهيئة أجواء حوار جاد بين الجانبين الروسي والأوكراني زيلينسكي، مشيرًا إلى أن الجهود الدبلوماسية الأخيرة جاءت بعد سلسلة اتصالات رفيعة المستوى شهدتها الأسابيع الماضية.

اتصال بين روبيو ونظيره الروسي بعد محادثة ترامب وبوتين



وأضافت الخارجية أن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي لمناقشة الخطوات التالية بعد الاتصال الذي جمع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووصفت الوزارة هذه التحركات بأنها "جزء من مسار تمهيدي لإطلاق حوار سياسي واسع"، مؤكدة أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها رغم الانفتاح على قنوات التفاهم مع موسكو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.