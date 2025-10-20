الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الخارجية الأمريكية: لقاءات موسكو وواشنطن المقبلة فرصة للتوصل لحل دائم لحرب أوكرانيا

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن اللقاءات المقبلة بين موسكو وواشنطن تمثل فرصة مهمة لإحراز تقدم نحو حل دائم وشامل للحرب في أوكرانيا، مشددة على أن الإدارة الأمريكية "تدعم أي مسار يؤدي إلى وقف القتال واستعادة الاستقرار الإقليمي".

 

جهود الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية 

وأوضح متحدث باسم الخارجية أن الولايات المتحدة تسعى لتهيئة أجواء حوار جاد بين الجانبين الروسي والأوكراني زيلينسكي، مشيرًا إلى أن الجهود الدبلوماسية الأخيرة جاءت بعد سلسلة اتصالات رفيعة المستوى شهدتها الأسابيع الماضية.

اتصال بين روبيو ونظيره الروسي بعد محادثة ترامب وبوتين


وأضافت الخارجية أن وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي لمناقشة الخطوات التالية بعد الاتصال الذي جمع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ووصفت الوزارة هذه التحركات بأنها "جزء من مسار تمهيدي لإطلاق حوار سياسي واسع"، مؤكدة أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها رغم الانفتاح على قنوات التفاهم مع موسكو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخارجية الأمريكية موسكو واشنطن حرب أوكرانيا أوكرانيا روسيا الحرب الروسية الأوكرانية

مواد متعلقة

واشنطن بوست: زيلينسكي غادر البيت الأبيض بخيبة أمل بعد لقائه ترامب

الاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة منح أوكرانيا عضوية الانضمام له

ترامب لـ زيلينسكي: بوتين هدد بتدمير أوكرانيا

الأكثر قراءة

أول رد من بيراميدز بعد إلغاء مباراة فريق 2007 أمام الأهلي (فيديو وصور)

جيش الاحتلال يبدأ تحديد الخط الأصفر

نفق من مسجد، تفاصيل محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية وصفارات الإنذار تنقذ الموقف

أزمة واعتراضات، إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 بسبب ركلة جزاء (صور)

رويترز: انفجار يؤدي إلى جنوح ناقلة غاز في خليج عدن ومحاولات إنقاذ جارية

أدعية استقبال شهر جمادى الأولى

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

ترامب: لم نمنح إسرائيل الإذن بدخول غزة مجددًا

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الاحتفال بموالد أولياء الله الصالحين؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

أدعية استقبال شهر جمادى الأولى

هل يجوز أن أضحي عن شخص متوفى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads