الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
خارج الحدود

وقف الحرب مقابل تخفيف العقوبات، فنلندا تقدم عرضا جديدا لروسيا

الحرب الروسية الأوكرانية
ذكر الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، في مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية، اليوم الثلاثاء،  أن أوروبا يمكن أن تخفف العقوبات ضد روسيا إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا.

 

رئيس فنلندا يعرض رشوة أوروبية على روسيا 

وقال رئيس فنلندا: "إذا بدأنا بوقف إطلاق النار، فيمكن بعد ذلك أن نبدأ النظر في رفع العقوبات تدريجيا كثمن لوقف روسيا للأعمال القتالية وسحب قواتها. أنا أرى في ذلك فرصة".


وأكد الرئيس الفنلندي أن الدول الأوروبية لن تلغي السياسات المناهضة لروسيا بين عشية وضحاها.

ويوم الثلاثاء قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن وقف إطلاق النار الفوري في أوكرانيا يعني أن معظمها سيبقى تحت سيطرة النازيين الجدد.

ومن المعروف أن روسيا أكدت مرات عديدة قدرتها على تجاوز العقوبات التي فرضها الغرب عليها قبل عدة سنوات، والتي ما تزال تتصاعد.

