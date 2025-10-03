الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أوكرانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع نيكاراجوا والسبب روسيا

أوكرانيا وروسيا،
أوكرانيا وروسيا، فيتو

أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيجا، أن بلاده قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع نيكاراجوا بعد اعتراف الأخيرة بانضمام المناطق الجديدة إلى قوام روسيا الاتحادية.


وكتب الوزير على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي X: "قطعت أوكرانيا رسميًّا العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية نيكاراجوا".

في يوليو الماضي، أعلنت حكومة نيكاراجوا اعترافها بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه كجزء لا يتجزأ من روسيا الاتحادية.

وأعلن ذلك الرئيسان المشاركان للبلاد، دانييل أورتيجا وروزاريو موريلو، اللذان أعربا عن دعمهما القوي لخطوات روسيا في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيجا نيكاراجوا روسيا الاتحادية

الأكثر قراءة

انتظارا للقرار الوشيك، محطات الوقود تمتنع عن بيع البنزين

حكومة "خالف تعرف"، قوانين أثارت جدلا تحت القبة أبرزها الإيجار القديم والإجراءات الجنائية

سوق التجزئة "ولع"، قفزة جديدة في أسعار الطماطم اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025

تفاصيل صادمة في واقعة اعتداء مدرس مسن على طالب بغرفة داخل مدرسة

ارتفاع مفاجئ يضرب جميع أنواع اللحوم اليوم بالأسواق

ارتفاع طن اليوريا العادي 1886 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

جالي في المنام، صبري عبد المنعم يكشف سر طلب محمود المليجي بعدم المشي في جنازته (فيديو)

ترامب: خطتي الوحيدة لعام 2026 هي "البقاء على قيد الحياة"

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 50%، شعبة الفاكهة توضح أسباب ارتفاع أسعار المانجو وموعد انتهاء الموسم

قبل اجتماع المركزي، تعرف على أفضل شهادات الادخار

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

المواد الخلافية بقانون الإجراءات الجنائية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 3 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads