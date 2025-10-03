أوكرانيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع نيكاراجوا والسبب روسيا

أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيجا، أن بلاده قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع نيكاراجوا بعد اعتراف الأخيرة بانضمام المناطق الجديدة إلى قوام روسيا الاتحادية.



وكتب الوزير على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي X: "قطعت أوكرانيا رسميًّا العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية نيكاراجوا".

في يوليو الماضي، أعلنت حكومة نيكاراجوا اعترافها بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه كجزء لا يتجزأ من روسيا الاتحادية.

وأعلن ذلك الرئيسان المشاركان للبلاد، دانييل أورتيجا وروزاريو موريلو، اللذان أعربا عن دعمهما القوي لخطوات روسيا في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.