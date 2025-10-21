انخفاض الفضة عالميا بنسبة 8.7% في أكبر هبوط منذ 2021

تكبدت أسعار الفضة أكبر تراجع لها منذ فبراير 2021، اليوم الثلاثاء، وسط موجة بيع واسعة في الأسواق عقب صعود متواصل استمر لأسابيع دفع المعادن النفيسة إلى تسجيل مستويات قياسية متتالية.

وهبطت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 8.7% إلى 47.89 دولار للأونصة، والتي تعتبر الأولى من نوعها منذ نحو 4 سنوات، بحسب وكالة بلومبرج.

أسباب تراجع أسعار الفضة

وتسببت مجموعة من العوامل المتزامنة في تراجع أسعار المعادن النفيسة، بما في ذلك المحادثات التجارية الإيجابية بين الصين والولايات المتحدة، وقوة الدولار، وبلوغ المؤشرات الفنية مستويات تشير إلى إجهاد القوى الشرائية، وعدم اليقين بشأن المراكز الاستثمارية بسبب إغلاق الحكومة ونهاية موجة الشراء الموسمية في الهند.

وانخفض الطلب على الملاذات الآمنة، نسبيا مع استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج لعقد اجتماع الأسبوع المقبل لتسوية الخلافات التجارية بين البلدين، إلى جانب انتهاء موسم الشراء الموسمي في الهند.

وتشير المؤشرات الفنية، بما في ذلك مؤشر القوة النسبية، إلى أن موجة الصعود القوية التي بدأت في أغسطس ربما بلغت مستويات تشبع شرائي مرتفعة، كما أدى صعود الدولار منذ بداية الأسبوع إلى ارتفاع تكلفة المعادن النفيسة بالنسبة لمعظم المشترين.

الفضة تتراجع بعد صعود تاريخي

انخفض سعر الفضة أيضا بعد أن ارتفع بنحو 80% منذ بداية العام، مدفوعا بعوامل اقتصادية كلية مشابهة لتلك التي دعمت الذهب، إضافة إلى نقص تاريخي في بورصة لندن.

وتفوقت الأسعار المرجعية على عقود نيويورك الآجلة، ما دفع المتداولين إلى شحن المعدن إلى العاصمة البريطانية لتخفيف شح المعروض، كما شهدت مخازن الفضة المرتبطة ببورصة شنغهاي للعقود الآجلة أكبر تدفق يومي للخارج منذ فبراير، في حين تراجعت المخزونات في نيويورك أيضا.

