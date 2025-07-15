ارتفاع أسعار المعادن النفيسة خلال 7 أشهر من 2025.. الفضة تقفز 35% والذهب يرتفع نحو 28%.. ومخاطر محتملة لفرض واشنطن المزيد من الرسوم على المعدن الأصفر

حققت أسعار الذهب والفضة مكاسب كبيرة خلال الشهور الأولى من العام الجاري وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة من العام وبداية العام المقبل.

وذلك فى ظل التشديد الدائم من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما يؤثر على الأسواق الأخرى العالمية، وفى ظل التوجه العالمى نحو خفض الفوائد يبرز الذهب كملاذ أمان ووسيلة أفضل للاستثمار فى الفترة المقبلة.

بينما الفضة لاحقت بالمعدن الأصفر وقفزت هى الأخرى بصورة كبيرة بعد أن كانت تسجل مستويات 28 و30 دولارا للأونصة أصبحت تقترب من 38,971 جنيه.

ارتفاع أسعار الفضة نحو 35% خلال 7 أشهر

اقترب سعر الفضة من أعلى مستوى في 14 عامًا، إذ يستفيد من طلب المستثمرين الباحثين عن بدائل للذهب الذي يتحرك قرب مستوى قياسي، وأيضًا من المخاطر المحتملة بشأن فرض واشنطن المزيد من الرسوم على المعادن، مما سيقلص الإمدادات الحاضرة.

ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% خلال التداولات الآسيوية، مواصلًا مكاسبه بعد صعود بنسبة 4% الأسبوع الماضي، وهو ما دفعه لأعلى مستوى منذ عام 2011.

زاد سعر الفضة بنسبة 35% منذ بداية العام، وتجاوز مكاسب الذهب التي بلغت 28%، وصعدت الفضة الى 1.5% إلى 38.24 دولار للأونصة.

أسعار الذهب اليوم فى البورصة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، قبيل صدور بيانات التضخم في أمريكا في وقت لاحق من اليوم، والتي قد توفّر مؤشرات إضافية حول اتجاه معدلات الفائدة في المرحلة المقبلة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 3363.22 دولارًا للأونصة، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 3372.60 دولار.

أسعار المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% لتسجّل 38.24 دولارًا للأونصة، بعدما لامست أعلى مستوى لها منذ سبتمبر أيلول 2011 أمس الإثنين.

كما صعد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1368.30 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى 1194.52 دولارًا.

وقال ووترر: «تستفيد الفضة من مخاوف مرتبطة بالعرض وتنامي الطلب الصناعي. ومع صعود الذهب خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، اتجه المستثمرون إلى البحث عن فرص في أصول أخرى، وكانت الفضة من المعادن التي استفادت من هذا التحوّل».

البنوك المركزية تواصل تعزيز احتياطياتها من الذهب

وارتفع إجمالي أرصدة الذهب لدى البنك المركزي المصري بنحو 25.8% خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الحالي، لتسجل 679.6 مليار جنيه بنهاية مايو...

واصلت الصين تعزيز احتياطياتها الرسمية من الذهب للشهر الثامن على التوالي خلال يونيو، في وقت تتداول فيه أسعار المعدن الثمين قرب مستوياتها القياسية. وأظهرت بيانات رسمية أن بنك الشعب الصيني أضاف نحو 70 ألف أونصة من الذهب إلى احتياطياته الشهر الماضي.

ومنذ بدء موجة الشراء الحالية في نوفمبر الماضي، ارتفع إجمالي مشتريات الصين من الذهب إلى 1.1 مليون أونصة تروي، أي ما يعادل نحو 34.2 طنًا من المعدن الأصفر.

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