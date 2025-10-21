الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

للمطالبة بتفكيك مجمع صناعي، إضراب عام يشل ولاية قابس التونسية (صور)

إضراب عام في ولاية
إضراب عام في ولاية قابس بتونس، فيتو

شهدت ولاية قابس جنوب تونس إضرابا عاما، وتم إغلاق المحلات وتظاهر محامون وموظفون ونقابيون ومواطنون في شوارع الولاية وشلت الحركة بالمدينة وذلك للمطالبة بتفكيك مجمع صناعي ملوث بحسب الأهالي.

 

إضراب عام يشل ولاية قابس التونسية 

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن ولاية قابس  التي يقطنها 400 ألف نسمة، تشهد  منذ أسبوعين تحركات احتجاجية تطالب بإغلاق المجمع الكيميائي المتهالك الذي يتهمه السكان بالتسبب في أكثر من 200 حالة اختناق وتسمم لا سيما في صفوف الأطفال.

ويستخدم المجمع الكيميائي التونسي الذي افتتح عام 1972 مواد كيميائية لإنتاج الأسمدة من مادة الفوسفات، ويحمل السكان المحليون والخبراء، المجمع مسؤولية تواتر موجات من الانبعاثات الغازية السامة في الهواء منذ مطلع سبتمبر.

وخلال الإضراب العام، تجمع محامون يرتدون الزي الأسود وموظفون وسكان من الولاية أمام مقر النقابة المحلية، وفقا لمراسل وكالة فرانس برس.

وقالت سوسن نويصر العضو في المكتب المحلي لنقابة الاتحاد العام التونسي للشغل لوكالة فرانس برس، "تم تنفيذ الإضراب العام بنسبة 100% إلى هذه اللحظة".

وأوضحت أن المدينة مشلولة وكل شيء مغلق في قابس.. نحن جميعا غاضبون من الوضع البيئي الكارثي في مدينتنا المنكوبة والمهمّشة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تونس ولاية قابس الفوسفات

مواد متعلقة

انطلاق المؤتمر العربي الـ39 لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات في تونس 22 أكتوبر

السياحة والمغتربون كلمة السر، تونس تعلن سداد أقساط ديونها الخارجية لعام 2025

الأكثر قراءة

رئيس إسرائيل يبحث مع عائلات الأسرى إمكانية العفو عن نتنياهو

حبس والد قاتل الإسماعيلية الصغير 4 أيام على ذمة التحقيقات

نقابة العلاج الطبيعي تحيل أخصائية للتحقيق بعد استخدام حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي

دار الإفتاء: الخميس غرة شهر جمادى الأولى لعام 1447 هجريًا

السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية (فيديو وصور)

محظورات فى الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

بيراميدز يفوز على فاركو بثنائية في الدوري الممتاز ويصعد للمركز السادس

ختام برنامج مجلس الدولة لدفعتي 2020 -2021 بالأكاديمية الوطنية للتدريب (صور)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

3 جنيهات انخفاضًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

المزيد

انفوجراف

محظورات فى الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن؟ الإفتاء تجيب

أمين الفتوى يوضح الحكمة من سؤال الله الملائكة عن عباده (فيديو)

ما هو حكم الشرع فى تهذيب شعر الحواجب؟ أمين الفتوى (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads