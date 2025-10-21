للمطالبة بتفكيك مجمع صناعي، إضراب عام يشل ولاية قابس التونسية (صور)

شهدت ولاية قابس جنوب تونس إضرابا عاما، وتم إغلاق المحلات وتظاهر محامون وموظفون ونقابيون ومواطنون في شوارع الولاية وشلت الحركة بالمدينة وذلك للمطالبة بتفكيك مجمع صناعي ملوث بحسب الأهالي.

إضراب عام يشل ولاية قابس التونسية

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن ولاية قابس التي يقطنها 400 ألف نسمة، تشهد منذ أسبوعين تحركات احتجاجية تطالب بإغلاق المجمع الكيميائي المتهالك الذي يتهمه السكان بالتسبب في أكثر من 200 حالة اختناق وتسمم لا سيما في صفوف الأطفال.

ويستخدم المجمع الكيميائي التونسي الذي افتتح عام 1972 مواد كيميائية لإنتاج الأسمدة من مادة الفوسفات، ويحمل السكان المحليون والخبراء، المجمع مسؤولية تواتر موجات من الانبعاثات الغازية السامة في الهواء منذ مطلع سبتمبر.

وخلال الإضراب العام، تجمع محامون يرتدون الزي الأسود وموظفون وسكان من الولاية أمام مقر النقابة المحلية، وفقا لمراسل وكالة فرانس برس.

وقالت سوسن نويصر العضو في المكتب المحلي لنقابة الاتحاد العام التونسي للشغل لوكالة فرانس برس، "تم تنفيذ الإضراب العام بنسبة 100% إلى هذه اللحظة".

وأوضحت أن المدينة مشلولة وكل شيء مغلق في قابس.. نحن جميعا غاضبون من الوضع البيئي الكارثي في مدينتنا المنكوبة والمهمّشة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.