محافظ الدقهلية: استحداث خط سرفيس جديد لدعم منظومة النقل الجماعي بالمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء اصطفاف 6 باصات جديدة الرحلات المخصصة للعمل سيارات نقل سرفيس داخل مدينة المنصورة والتي بدأت العمل اليوم بأجرة موحدة 5 جنيهات، بحضور اللواء عمرو عبد الرحمن المشرف العام على المواقف وأحمد البنداري مدير التشغيل بالإدارة العامة للمواقف بالمحافظة.

استحداث خط سرفيس جديلة الجلاء تلبية لرغبة أهالي المنصورة

وذلك في إطار خطة محافظة الدقهلية لدعم منظومة النقل الجماعي والتخفيف من حدة التكدسات المرورية خاصة علي خطوط السرفيس.

استحداث خط سرفيس جديد لدعم منظومة النقل الجماعي

وأكد محافظ الدقهلية أنه تحقيقا لرغبة أهالي مدينة المنصورة وخاصة منطقة الجلاء، تم اليوم استحداث خط سرفيس جديد لدعم منظومة النقل الجماعي، لخدمة خط جديلة الجلاء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة والإدارة العامة للمرور، للتخفيف عن المواطنين وتيسير حركة انتقالهم.

وأشار " المحافظ " إلى أن الهدف من تدعيم منظومة نقل الركاب بباصات جديدة على خطوط السرفيس هو تخفيف المعاناة عن الطلاب والمواطنين، وتوفير وسائل نقل كافية وآمنة ومنظمة داخل شوارع المنصورة، بما يحقق السيولة المرورية ويقضي على ظاهرة التكدس وتقسيم الخطوط، خصوصًا في أوقات الذروة.

خط السرفيس الجديد من موقف جديلة للجلاء

تجدر الإشارة إلى أن خط السرفيس الجديد الذي انطلق اليوم يبدأ من موقف جديلة مرورا بشارع الإمام محمد عبده ثم شارع قناة السويس ثم المحافظة انطلاقا إلى شارع المشاية حتى فيلا غيث ليأخذ اتجاه شارع الجمهورية ثم شارع بورسعيد يليه ميدان مشعل ومسجد القاضي، ومديرية التربية والتعليم وحمام سباحة التربية والتعليم، وميدان الجلاء ثم بوابة الجامعة من الجلاء ثم امتداد شارع جيهان حتى الحماية المدنية فشارع كلية الآداب فشارع الجلاء والعودة.

