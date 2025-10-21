2.9 مليار جنيه إسترليني حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة خلال 2024

عقد الوزير المفوض التجاري/ د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري – اجتماعًا تنسيقيًا مع عدد من الجهات الوطنية المصرية المعنية في إطار الإعداد للاجتماع المرتقب لمجموعة عمل آلية المراجعة الزراعية المصرية – البريطانية والمقرر عقده نهاية شهر أكتوبر الجاري.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق التحضيرات الجارية للزيارة المرتقبة مع رئيس الوزراء البريطاني إلى القاهرة خلال خريف عام 2025، والتي من المنتظر أن تمثل خطوة هامة نحو الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وقد تناول الاجتماع التنسيقي سبل دعم التعاون الزراعي والتجاري، ومتابعة الملفات ذات الأولوية المشتركة، لا سيما في مجال الحاصلات الزراعية التي تشهد إقبالًا متزايدًا في السوق البريطانية.

وأوضح رئيس التمثيل التجاري المصري أن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة خلال عام 2024 بلغ نحو 2.9 مليار جنيه إسترليني، منها صادرات مصرية بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني، وواردات من المملكة المتحدة بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني. كما بلغت الاستثمارات البريطانية في مصر نحو 20.6 مليار جنيه إسترليني حتى نهاية فبراير 2025، من خلال 2103 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد الشريف أن الجهود المبذولة في إطار آلية المراجعة الزراعية من شأنها زيادة النفاذ بالصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية، فضلًا عن استقطاب المزيد من الشركات البريطانية للاستثمار في السوق المصري في ظل ما توفره الدولة من فرص واعدة ومناخ استثماري جاذب.

هذا وقد شارك في الاجتماع السفير / وائل حامد مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وممثلين عن مصلحة الجمارك، الادارة المركزية للحجر الزراعي، والإدارة المركزية للحجر البيطري بوزارة الزراعة، فضلا عن الوزير المفوض التجاري / رشا جلال مدير ادارة شئون الاتحاد الأوروبي، والسكرتير الاول التجاري / منى عبود بإدارة شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري.

