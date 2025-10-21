أُغمي عليه أثناء شرح أحد الدروس، وفاة معلم بإحدى مدارس شرق القاهرة

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية تقريرًا من النقابة الفرعية بشرق القاهرة، يفيد بوفاة ماهر عبد الله عبد الله، كبير معلمي اللغة العربية بمدرسة مجمع الإسكندرية التابعة لإدارة السلام التعليمية، أثناء قيامه بأداء مهام وظيفته داخل أحد الفصول الدراسية.

وفاة معلم أثناء سير الدراسة بإحدى مدارس شرق القاهرة

وأشارت فرعية المعلمين بشرق القاهرة، في تقريرها، إلى أن المعلم أُغمي عليه أثناء قيامه بشرح أحد الدروس لطلابه داخل الفصل، وتم نقله على الفور إلى مستشفى السلام لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أنه توفى داخل المستشفى.

وعلى الفور، كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، كلًا من: سيد آدم، رئيس النقابة الفرعية بشرق القاهرة، وعبدالجواد البكري رئيس اللجنة النقابية بالسلام، بالتواجد في المستشفى لمتابعة الموقف وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة، ومساندة أسرة المعلم في مصابها الأليم.



كما وجه الزناتي بسرعة إنهاء المستحقات المالية للمعلم وتسليمها لأسرته، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

ودعا نقيب المعلمين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.