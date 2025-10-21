الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أُغمي عليه أثناء شرح أحد الدروس، وفاة معلم بإحدى مدارس شرق القاهرة

وفاة معلم داخل المدرسة،
وفاة معلم داخل المدرسة، فيتو
ads

 تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية تقريرًا من النقابة الفرعية بشرق القاهرة، يفيد بوفاة ماهر عبد الله عبد الله، كبير معلمي  اللغة العربية بمدرسة مجمع الإسكندرية التابعة لإدارة السلام التعليمية، أثناء قيامه بأداء مهام وظيفته داخل أحد الفصول الدراسية.

وفاة معلم أثناء سير الدراسة بإحدى مدارس شرق القاهرة 

 وأشارت فرعية المعلمين بشرق القاهرة، في تقريرها، إلى أن المعلم أُغمي عليه أثناء قيامه بشرح أحد الدروس لطلابه داخل الفصل، وتم نقله على الفور إلى مستشفى السلام لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أنه توفى داخل المستشفى.

 

وعلى الفور، كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، كلًا من: سيد آدم، رئيس النقابة الفرعية بشرق القاهرة، وعبدالجواد البكري رئيس اللجنة النقابية بالسلام، بالتواجد في المستشفى لمتابعة الموقف وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة، ومساندة أسرة المعلم في مصابها الأليم.
 

كما وجه الزناتي بسرعة إنهاء المستحقات المالية للمعلم وتسليمها لأسرته، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

ودعا نقيب المعلمين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة السلام التعليمية النقابة العامة للمهن التعليمية مستشفى السلام اللغة العربية خلف الزناتى نقيب المعلمين

مواد متعلقة

جولة جديدة لوزير التعليم في مدارس سوهاج.. عبد اللطيف يحضر طابور الصباح بمدرسة نجع القنطرة.. يناقش الطلاب حول نظام “البكالوريا”.. ويوجه بضرورة انتظام حضور الطلاب والمعلمين (صور)

تعليم القاهرة تعلن جداول امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل

قافلة طبية جديدة إلى مركز شباب شرق حلوان

أمهات مصر: تباين آراء أولياء الأمور حول الدراسة وتقييمات طلاب أولى ثانوي

وزير التعليم: تقديم كل سبل الدعم للمدارس والمعلمين بأسيوط

موعد انطلاق امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل

تنبيه عاجل من التعليم بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل

بدء تدريب الدفعة الـ 5 من المعلمين الجدد على المناهج المطورة بالقاهرة

الأكثر قراءة

رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

أُغمي عليه أثناء شرح أحد الدروس، وفاة معلم بإحدى مدارس شرق القاهرة

نقابة العلاج الطبيعي تحيل أخصائية للتحقيق بعد استخدام حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي

إصابة فتاة بإعياء شديد بعد تناولها قطعة حشيش ظنتها "شيكولاتة" بالمطرية

أول تعليق من روسيا على تهديد طائرة بوتين في بولندا

مدروسة بعناية !

تصاعد الأدخنة أسفل دائرى المنيب إثر نشوب حريق (فيديو وصور)

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

أسعار الذهب تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات الثلاثاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء حلق الذهب في المنام وعلاقته بزيادة قريبا في الأموال

هل شدّ الرحال لزيارة مساجد آل البيت مخالف للسنة؟ أستاذ فقه يحسم الجدل

"أزهر بودكاست" يوثق الدور الوطني للأزهر الشريف في الدفاع عن الوطن وحماية هويته (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية