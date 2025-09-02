أمين الفتوى: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مشروع شرعًا (فيديو)

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاحتفال بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمر مشروع، مشيرًا إلى أن الفرح بميلاده يدخل في باب شكر الله على النعم، مستشهدًا بقوله تعالى: "قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ مما يجمعون".

وأوضح عثمان، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، تقديم الإعلامي مهند السادات، المذاع على قناة الناس، في رده على سؤال حول جواز الاحتفال بالمولد النبوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يصوم يوم الاثنين لأنه اليوم الذي وُلد فيه، كما ورد في الحديث الشريف، وهو ما يدل على مشروعية تمييز هذا اليوم والإحتفاء به.

وأضاف أن الصحابة لم يحتفلوا بالمولد لأن النعمة كانت حاضرة بينهم بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد وفاته، ظل المسلمون عبر العصور يحتفلون بالمولد الشريف، ويذكرون مآثر النبي وسيرته العطرة، ويظهرون الفرح بمولده.

وأشار إلى أن الاحتفال لا يعني اتخاذه عيدًا شرعيًا، ولكنه مناسبة تعود كل عام، كما يُحتفل بمناسبات إسلامية أخرى مثل الإسراء والمعراج والهجرة النبوية، وغيرها من الأحداث التي تذكّر الأمة بتاريخها وقيمها.

وتابع الشيخ عويضة: "الفرح برسول الله يرفع البلاء عن الأمة، والتعلق به يُعد من أعظم صور المحبة"، مؤكدًا أن ما يفعله الناس من مظاهر الفرح كصنع الحلوى أو التجمع لذكر شمائل النبي أو إقامة موائد طعام لا يتعارض مع الدين، بل يعبر عن حبهم وارتباطهم برسولهم الكريم.

وقال إن من يُحرّم الاحتفال بمولد النبي عليه أن يُراجع مكانة رسول الله في قلبه، مضيفًا: "دعوا الناس تُحب رسول الله بطريقتها، ولا تحرموا عليهم الفرح به".



