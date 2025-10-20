قافلة طبية جديدة إلى مركز شباب شرق حلوان

في إطار الدور الفعّال الذي تقوم به جامعة حلوان في خدمة المجتمع، وانطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية، نظّمت كلية الصيدلة ممثلة في وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتنسيق مع كلية الطب وبرعاية مؤسسة "حياة كريمة" (مبادرة أنت الحياة)، قافلة طبية إلى مركز شباب شرق حلوان.

قافلة طبية جديدة لكليتي الصيدلة والطب بجامعة حلوان إلى مركز شباب شرق حلوان

وقد جاءت هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الصيدلة، والدكتورة رشا رفاعي، عميد كلية الطب.

وقد جاءت هذه القافلة تحت إشراف ومشاركة الهيئة المعاونة: الدكتور كريم أحمد أبو زيد حافظ، والدكتورة عزة جمال السيد خضر.

وتأتي هذه المبادرات حرصًا من الجامعة على تنمية حس المسؤولية المجتمعية لدى الطلاب، وتعزيز شعورهم بالانتماء والمساهمة الإيجابية، وإثراء مهارات العمل الجماعي، وهو ما ينعكس بدوره على شخصية الطلاب وأدوارهم داخل المجتمع، من خلال زيادة قدرتهم على العطاء والمساهمة في بناء مجتمع أفضل. فالتعليم لا يقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل يكون أكثر فاعلية من خلال المشاركات والتنفيذ العملي على أرض الواقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.