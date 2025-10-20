أمهات مصر: تباين آراء أولياء الأمور حول الدراسة وتقييمات طلاب أولى ثانوي

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، إن الاتحاد تلقى تفاعلًا واسعًا من أولياء الأمور وطلاب الصف الأول الثانوي "البكالوريا – الثانوية العامة" بعد طرح سؤال عبر صفحات الاتحاد والائتلاف حول سير الدراسة بعد مرور أربعة أسابيع من العام الدراسي الجديد، تحت عنوان: "طلاب أولى ثانوي (بكالوريا – ثانوية) دخلنا على رابع أسبوع من الدراسة، طمنونا عليكم؟ الدنيا ماشية إزاي؟".

تقييمات طلاب أولى ثانوي

وأشارت عبير، في تصريحات صحفية، إلى أن آراء أولياء الأمور جاءت متباينة بين من يرى أن الطلاب يعانون من ضغط كبير بسبب التقييمات وكثرة المناهج، وبين من يرى أن الأمور تسير بشكل مقبول ويحاولون التأقلم، مؤكدة أهمية الاستماع لآراء أولياء الأمور والطلاب والعمل على تخفيف الضغط عنهم بما يحقق الهدف التعليمي دون إرهاق.

وتفاعل عشرات الأمهات من أولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، في فيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "التقييمات مضيعة للوقت خصوصًا للثانوي، كده كده مفيش شرح في المدارس، وثانوي قائم على الدروس، والولاد مش قادرين يوفقوا بين مدرسة ودروس وسناتر وتقييمات ومذاكرة، هنجيب وقت منين؟ الولاد مرهقين جدًا، نطالب بإلغاء التقييمات في الثانوي."

وأضافت ولي أمر أخرى: "الدنيا صعبة يا جماعة، منهج أكتوبر كتير مع تقييمات وواجبات، والوضع صعب والوقت ضايع، والولاد كأنهم بيجروا في ماراثون ومش لاحقين."

واستكملت ولي أمر: “الحمد لله الدنيا ماشية كويس وبنحاول نتأقلم مع النظام الجديد، هي المذاكرة صعبة شوية بس بنحاول نراجع ونذاكر أولا بأول”.

وتابعت أخرى: "ضغط غير عادي وتراكم للمواد، والمدرسين بيجروا علشان التقييمات"، وعلقت ولي أمر: "البكالوريا والثانوية العامة مواد واحدة بس المنهج كبير جدًا، وإحنا بنحاول نذاكر أول بأول عشان مفيش حاجة تتراكم علينا ولما نحب نراجع نكون فاهمين، أكيد إحنا مضغوطين بس بنحاول نذاكر ونركز."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.