الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الإدارية العليا تتلقى طعن مرشح بدر وكوم حمادة على استبعاده من انتخابات النواب

تقدم المرشح  أحمد يسرى حرحش المرشح لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة التاسعة كوم حمادة وبدر، بطعن قضائي أمام المحكمة الإدارية العليا.

سبب الاستبعاد كان بسبب نموذج الموقف من التجنيد

وقال حرحش في طعنه: “إن سبب الاستبعاد كان وفقا لنموذج الموقف من التجنيد، حيث تم فهمه بشكل غير صحيح، رغم أنه مستخرج رسمي من وزارة الدفاع المصرية ومختوم بخاتم الدولة، يوضح أنني أنهيت كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالتجنيد طبقًا للقانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية”.

واضاف: “تم بالفعل تقديم طعن رسمي أمام مجلس الدولة لإثبات سلامة موقفه  القانوني وإعادتي إلى الكشوف الانتخابية، ونحن الآن في انتظار قرار القضاء العادل الذي نثق في نزاهته وعدالته المطلقة”.

مجلس الدولة مجلس النواب انتخابات مجلس النواب دائرة كوم حمادة المحكمة الإدارية العليا

