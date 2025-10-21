الإدارية العليا تتلقى طعن عضو مستقبل وطن على حكم استبعاده من انتخابات البرلمان

تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقام من توفيق إبراهيم علي أحمد المرشح عن حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ، على حكم القضاء الإداري بتأييد قرار استبعاده من الانتخابات البرلمانية.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت الأحد، برئاسة المستشار إبراهيم إبراهيم حسن ناجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبدالفتاح دربالة وأحمد عثمان فهيم حسن، نائبي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار طارق علاء الدين فليه، مفوض الدولة، وأمانة سر ماهر عبدالهادي قنديل، في الطعن رقم 744 لسنة 26 قضائية، والمقام من علي أحمد علي أحمد ضد كل من توفيق إبراهيم علي أحمد، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ووزير الداخلية، ومدير أمن كفر الشيخ بصفاتهم، بتأييد قرار لجنة فحص طلبات الترشح باستبعاد المرشح توفيق إبراهيم أبو أحمد من كشوف المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة سيدي سالم – الرياض، لانتفاء أحد شروط الترشح المنصوص عليها قانونًا، وهو التمتع بحسن السمعة.

وأضافت المحكمة أن الجهة الإدارية تلقت ما يفيد فصل تأديبي من عمله وما تلاها من تحقيقات أثبتت مخالفات مالية وسلوكية خلال فترة خدمته، مما يفقده أحد أهم شروط الترشح القانونية.

وبناءً عليه، قضت المحكمة برفض الطعن وتأييد قرار لجنة فحص الطلبات باستبعاد المرشح توفيق إبراهيم أبو أحمد من سباق الانتخابات البرلمانية المقبلة، مع إلزامه بالمصروفات.

