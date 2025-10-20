الإثنين 20 أكتوبر 2025
تفاصيل جديدة عن محاولة سرقة مكتب بريد العوايد فى الإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية

كشفت النيابة العامة بالإسكندرية عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة محاولة متهمين سرقة مكتب بريد العوايد شرق المحافظة من خلال حفر نفق داخل مسجد ملاصق له بمنطقة عزبة سكينة.

 

وتعود الواقعة إلى تلقى قسم شرطة الرمل ثان إخطارا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد تعرض مكتب بريد العوايد بمنطقة عزبة سكينة بدائرة القسم لمحاولة سرقة، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن المتهمين حفروا نفقا من داخل مسجد لسرقة مكتب البريد المشار إليه المجاور له إلا أنه فور هدم جزء بجدار مكتب البريد دوت صافرات الإنذار وفروا هاربين.

ويكثف ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الرمل ثان جهودهم لضبط الجناة وكشفت ملابسات الواقعة، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط مكتب البريد والمسجد، تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، والعرض على جهات التحقيق.

