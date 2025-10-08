الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل سرق محمولا بالإكراه في الساحل

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة سرقة هاتف محمول بالإكراه من شاب بأسلوب الخطف بدائرة قسم شرطة الساحل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كشفت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن محاولة قائد دراجة نارية سرقة هاتف خاص بأحد المواطنين بأسلوب الخطف وتهديده بسلاح أبيض بالقاهرة.

وباجراء التحريات نجحت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة في تحديد وضبط المتهم وتبين انه (عاطل " له معلومات جنائية " وعثر بحوزته علي مضبوطات عبارة عن (السلاح الأبيض - الدراجة النارية "بدون ترخيص" - الظاهران بمقطع الفيديو)، وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحرر المحضر اللازم وتمت احالته الي النيابة العامة للتحقيق. 

محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة الساحل الساحل مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة مواقع التواصل الاجتماعي

سعر الجنيه الذهب يسجل رقما قياسيا بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب اليوم وهذا العيار يسجل 6154 جنيها

أمين البحوث الإسلامية: الإخلاص في العمل هو التجسيد الحقيقي لصفاء القلب

ما الفرق بين ترتيب نزول القرآن وترتيب المصحف؟ الإفتاء توضح

تفسير حلم الشفاء من الشلل في المنام وعلاقته بالتوقف عن ارتكاب المعاصي

