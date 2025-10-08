المشدد 3 سنوات لعاطل سرق محمولا بالإكراه في الساحل

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة سرقة هاتف محمول بالإكراه من شاب بأسلوب الخطف بدائرة قسم شرطة الساحل.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة كشفت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن محاولة قائد دراجة نارية سرقة هاتف خاص بأحد المواطنين بأسلوب الخطف وتهديده بسلاح أبيض بالقاهرة.

وباجراء التحريات نجحت قوات الامن بمديرية أمن القاهرة في تحديد وضبط المتهم وتبين انه (عاطل " له معلومات جنائية " وعثر بحوزته علي مضبوطات عبارة عن (السلاح الأبيض - الدراجة النارية "بدون ترخيص" - الظاهران بمقطع الفيديو)، وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وتحرر المحضر اللازم وتمت احالته الي النيابة العامة للتحقيق.

