برعاية رئيس الوزراء، جامعة النيل تطلق حدثين علميين يجمعان 1000 خبير من 20 دولة

تُطلق جامعة النيل حدثين علميين دوليين بارزين، هما: المؤتمر الدولي السابع للعلوم الذكية والتقنيات الناشئة (NILES2025) والمؤتمر الدولي الثاني للاتجاهات البحثية متعددة التخصصات من أجل الاستدامة (SMART2025)، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر 2025.

ويجتمع المؤتمرَان في افتتاح واحد ضخم يوم السبت 25 أكتوبر، ويضمان أكثر من 1000 باحث وخبير وصناعي من أكثر من 20 دولة، في ملتقى يجسد التفاعل بين الابتكار الرقمي، والهندسة، والعلوم التطبيقية، والاستدامة.

يشهد حفل الافتتاح كلمتين رئيسيتين لشخصيتين هما: داني دي بيرنا، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات بشركة ألستوم الفرنسية، الذي سيقدم كلمة بعنوان "ابتكار R3: السكك الحديدية الموثوقة والمرنة والمستدامة"، يتناول فيها مستقبل النقل الذكي والمستدام، ويسلط الضوء على مشروع المونوريل المصري الوطني كنموذج للبنية التحتية الذكية.

والدكتور هاني مصطفى، الرئيس التنفيذي لشبكة SDG Innovation Network وأستاذ بجامعة كيبك الكندية، الذي يقدم محاضرة بعنوان "ما بعد الصناعة: نحو مجتمع ذكي ورقمي وأخضر" يتناول خلالها رؤيته حول التحول نحو مجتمع يعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعليم الأخضر وريادة الأعمال المستدامة.

يتضمن الحدث المشترك برنامجًا علميًا ثريًا ومكثفًا يشمل 304 ورقة بحثية تم تقديها، و16 جلسة علمية متخصصة تغطي أحدث الاتجاهات البحثية والتطبيقية، إلى جانب 7 محاضرات رئيسية يقدمها نخبة من العلماء والخبراء الدوليين، و3 جلسات نقاش رفيعة المستوى، و3 ورش عمل تطبيقية تجمع بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي. ويشارك في المؤتمر متحدثون من مصر، وفرنسا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وهولندا، وإنجلترا، مما يعكس الطابع الدولي للمؤتمر ويؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي للعلوم والابتكار.

وتُعقد خلال المؤتمر عدة جلسات نوعية تغطي موضوعات حيوية تشمل: الذكاء الاصطناعي، والأنظمة الذكية، والتحكم الآلي، والطاقة، والهندسة الحيوية، والأمن السيبراني، والتصميم الصناعي، والاستدامة البيئية.

كما يُخصَّص المؤتمر يوم الأحد 26 أكتوبر لـ ورشة عمل شاملة ينظمها AWS Cairo User Group بعنوان “Cloud Security, Network, GenAI & More”، تجمع خبراء التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من مصر والمنطقة، بمشاركة متحدثين من مايكروسوفت وغيرها.

كما تُنظَّم ورشة موازية حول أنظمة إدارة المياه الذكية، وتُختتم الفعاليات بورشة تطبيقية كبرى يوم الإثنين 27 أكتوبر بعنوان "Building a Portfolio-Ready Intelligent NLP Applications with RAG Systems and LangChain Agents" بقيادة باحثي جامعة النيل.

ويعد المؤتمرَان منصة للحوار العلمي وصناعة المستقبل حيث يتخللهما ثلاث مناقشات نوعية في قضايا ريادة الأعمال، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، وسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكارات الناشئة، بمشاركة نخبة من الخبراء من مؤسسات مصرية ودولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.