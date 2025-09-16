جامعة النيل: إطلاق دبلوم متخصص لتأهيل المديرين التنفيذيين بوزارة المالية

أطلقت كلية التعليم المستمر بـجامعة النيل، برنامجًا تدريبيًا مكثفًا تحت عنوان: "دبلوم المدير التنفيذي المحترف"، والذي يستهدف تأهيل المديرين التنفيذيين بوزارة المالية على مدار 60 ساعة تدريبية.

برنامج تأهيل المديرين التنفيذيين بوزارة المالية، فيتو

يأتي ذلك في إطار تعاون المشترك بين كلية التعليم المستمر بجامعة النيل ووحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بوزارة المالية.

ويهدف البرنامج إلى دعم وتفعيل مفاهيم القيادة والإدارة الحديثة، وتعزيز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، إلى جانب نشر مبادئ التعامل مع ذوي الإعاقة داخل المؤسسات الحكومية.

وقالت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل: إن إطلاق هذا الدبلوم يأتي في إطار حرص الكلية على تقديم برامج تدريبية متخصصة تسهم في بناء قدرات الكوادر الحكومية، وتدعم جهود الدولة في تطوير الجهاز الإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأضافت أن الجامعة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى إعداد قيادات تنفيذية قادرة على مواكبة المتغيرات وتبني أفضل الممارسات المؤسسية، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للتنمية المستدامة".

إعداد وتأهيل قيادات الصف الأول والثاني

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم بـوزارة المالية، على اهتمام الوزارة بتنمية وبناء قدرات كوادرها وحرصها الدائم على إعداد وتأهيل قيادات الصف الأول والثاني، قائلًا نولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في العنصر البشري كونه الركيزة الأساسية لنجاح أي مؤسسة. وهذا التعاون مع جامعة النيل يضيف خبرات تدريبية عالية الجودة، تعزز من كفاءة قياداتنا التنفيذية، وتؤهلهم للتعامل مع تحديات المرحلة الحالية والمستقبلية.

كما أشاد بدور الدكتورة داليا فؤاد، رئيس وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بالوزارة، في حرصها على التعاقد مع أفضل بيوت الخبرة لتطوير العاملين، وبجهود زينب علي في الارتقاء بالأداء والاستثمار في الكفاءات البشرية.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أيمن السيد، مستشار عميد كلية التعليم المستمر، أن هذا الدبلوم يمثل خطوة نوعية نحو تمكين المديرين التنفيذيين من تفعيل السياسات الإدارية والقيادية والاستراتيجيات الوطنية بشكل عملي.

وقال: إن البرنامج يركز على تعزيز القدرات في إدارة التغيير، والتطوير المهني، واتخاذ القرارات، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بفعالية، إلى جانب التعرف على مدونة السلوك الوظيفي وقانون العمل الجديد. وهو بذلك يجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، ويُعد الأول من نوعه في هذا التخصص الموجه للقيادات الحكومية.

