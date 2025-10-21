مستأنف المنصورة تنظر محاكمة شخص قتل زوجته ووالديها بميت غمر

تنظر الدائرة الثالثة مستأنف المنصورة برئاسة المستشار السعودي الشربيني، وعضوية المستشارين عبدالله مطاوع، وأحمد علي المشد، والسيد عبده منصور، وسكرتارية محمود السيد، القضية المعروفة إعلاميا بـ"مجزرة المعصرة" بعد أن أقدم شخص على قتل زوجته ووالديها.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قررت إحالة أوراق المتهم بالتخلص من زوجته ووالديها في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ «مجزرة المعصرة» بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، بسبب خلافات أسرية، لفضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، ونطقت الحكم في 16 يوليو الماضي.

جنايات المنصورة تقضي بإعدام شخص أنهى حياة حماه وحماته وزوجته

وصدر الحكم برئاسة المستشار فاروق فخري، رئيس الدائرة، وذلك في القضية رقم 930 لسنة 2025 جنايات مركز ميت غمر، والمقيدة برقم 37 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة، وصدر الحكم برئاسة المستشار فاروق فخري، رئيس الدائرة، وذلك في القضية رقم 930 لسنة 2025 جنايات مركز ميت غمر، والمقيدة برقم 37 لسنة 2025 كلي جنوب المنصورة.

وكان المستشار فخري خيري، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أحال المتهم أحمد م.م.م.، 31 سنة، للمحاكمة الجنائية، لأنه في يوم 12/1/2025 بدائرة مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية، قتل المجني عليهم عبد العزيز عبد العزيز محمد البسيوني، وصفاء عباس عبد الوهاب خفاجه، ووفاء عبد العزيز عبد العزيز محمد البسيوني، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم، وأعد لذلك سلاحا أبيض سكين موضوع الاتهام الثاني، وتوجه صوب المكان الذي أيقن سلفا تواجدهم به، وهو مسكن المجني عليهم، وتمكن من الدلوف إلى داخله باستخدام سلم خشبي، وما أن ظفر بهم حتى سدد لهم عدة طعنات بذلك السلاح الأبيض إحرازه، استقرت بمناطق متفرقة من أجسادهم، محدثا إصاباتهم الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهم، قاصدا من ذلك إزهاق أرواحهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض سكين.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، قد تلقت بلاغًا بمقتل سيدة وزوجها وإصابة ابنتهما على يد زوج الثانية والتي لفظت أنفاسها بعد أسبوع بالمستشفى، بقرية المعصرة بدائرة مركز ميت غمر.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ميت غمر إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود خلافات زوجية بين شاب يُدعى «أحمد. م. ا» 35 سنة، عامل بناء، وزوجته وفاء عبدالعزيز عبدالعزيز، 32 سنة، تركت على أثرها منزل الزوجية.

وكشفت التحريات أن المتهم تسلل إلى منزل أسرة زوجته فجرًا، وباغت حماه عبدالعزيز عبدالعزيز، 63 سنة، بطعنات في بطنه، ثم صعد إلى الطابق الثاني وطعن حماته وتدعى صفاء عباس، 53 سنة، وأثناء دفاع زوجته عن والدتها سدد لها 18 طعنة، ولفظت أنفاسها الأخيرة بعد أسبوع في المستشفى.

