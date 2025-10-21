"فيتو" تكشف ملامح البرنامج الانتخابي للحزب المصري الديمقراطي قبل الإعلان الرسمي غدا

يستعد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للإعلان عن برنامجه الانتخابي ومرشحيه في مؤتمر صحفي يعقد الخميس، وينتظر أن يكشف عن رؤية جديدة تسعى لإعادة تعريف مفهوم المعارضة المسئولة في مصر، من خلال برنامج يوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحريات العامة والعدالة الاجتماعية

ملامح برنامج المصري الديمقراطي المنتظر

يقدم المؤتمر ملامح التوجه العام للحزب خلال المرحلة المقبلة، وسط حالة من الحراك السياسي المتصاعد قبل بدء الماراثون الانتخابي رسميًا.

ويأتي المؤتمر في وقت يسعى فيه المصري الديمقراطي إلى إعادة تأكيد حضوره داخل المشهد السياسي عبر تقديم برنامج واقعي يتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية بمنهج تطبيقي لا شعاراتي.

وتشير مصادر إلى أن البرنامج الجديد يدور حول دوائر رئيسية في مقدمتها الإصلاح الاقتصادي وتوسيع الحريات العامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها العملي.

في الجانب الاقتصادي، يتحرك الحزب نحو تبني دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري لأي نمو حقيقي، مع اقتراح تشريعات لحماية صغار المستثمرين وتسهيل التمويل المحلي، إلى جانب مراجعة المنظومة الضريبية بما يحقق عدالة بين الفئات.

وفي ملف الحريات، يتجه المصري الديمقراطي إلى خطاب متزن يوازن بين الاستقرار السياسي وحق المشاركة، من خلال الدعوة إلى مراجعة قوانين الجمعيات والأحزاب وتوسيع المجال العام بشكل منظم يتيح للأصوات المختلفة الظهور دون اصطدام مع مؤسسات الدولة.

كما يراهن الحزب على كوادره البرلمانية السابقة التي تمتلك خبرة تشريعية، وعلى رأسهم النائب عبد المنعم إمام، لصياغة أداء برلماني أكثر احترافًا قائم على اقتراح سياسات قابلة للتنفيذ وهو التوجه الذي يسعى الحزب لترسيخه في البرلمان القادم.

أهداف المصري الديمقراطي من خوض الانتخابات

ويخوض المصري الديمقراطي الانتخابات، ويأمل في جذب الشباب والطبقة الوسطى الباحثين عن خطاب سياسي مدني يعبر عنهم بواقعية وبدون نزعة أيديولوجية حادة.

في المجمل يبدو أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يطمح إلى أن يكون صوته في هذه الانتخابات هو صوت المعارضة المسئولة؛ التي تمتلك برنامجًا وتطرح بدائل، لا مجرد مواقف، في لحظة سياسية تحاول فيها الأحزاب المدنية إعادة تعريف دورها في المجال العام المصري.

