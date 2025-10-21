وزير الثقافة يصدر قرارًا بتجديد تكليف "السطوحي" مساعدا للمشروعات الفنية لعام ثان

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، القرار رقم 446 لسنة 2025 بتجديد تكليف المعماري حمدي السطوحي، مساعدا للوزير للمشروعات الفنية والثقافية، ومشرفا على قطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025.

المعماري حمدي السطوحي

تخرج "السطوحي" من كلية الفنون الجميلة (قسم العمارة) عام ١٩٩٤، وعمل فور تخرجه استشاري معماري متخصص في تصميم المتاحف، خبير في مجال التراث، وفاز بالعديد من الجوائز العالمية والمحلية آخرها في العام الماضي حيث فاز بجائزة الدولة للتفوق في الفنون وجائزة التراث الطبيعي/الثقافي من المجلس العالمي للمعالم والمواقع "الايكوموس".

كما يحاضر بكلية الهندسة بجامعة القاهرة والاكاديمية العربية، وله العديد من الأنشطة والمبادرات الثقافية.

يسعى "السطوحي" إلى تأسيس ميكانيزم فعال ومستدام، يحقق مفهوم التنمية الثقافية من خلال التكامل والتشارك بين قطاع صندوق التنمية الثقافية وباقي قطاعات وزارة الثقافة وباقي المؤسسات ذات الصلة.

