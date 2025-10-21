في دورته الثلاثين، نحاتين من مصر ودول العالم في "سيمبوزيوم" أسوان للنحت

أعلنت اللجنة العليا لسيمبوزيوم اسوان الدولي للنحت، عن المشاركين في الدورة الثلاثين للسيمبوزيوم، والذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة المصرية، والتي تقام خلال الفترة من 4 يناير حتى 14 فبراير 2026 بمحافظة أسوان.

حيث تقدم لدورة هذا العام 161 طلب مشاركة في الورشة الاساسية من الفنانين الاجانب من 48 دولة (ايطاليا - أسبانيا - بلغاريا - ألمانيا - الهند - الصين - اليابان - الاردن - عمان - إنجلترا - أمريكا - كينيا - بنجلاديش - رواندا.. وغيرهم)، بالإضافة الى 35 طلب مشاركة من الفنانين المصريين للمشاركة بهذه الدورة.

ويشارك هذا العام الفنانين: اليسيو رانالدي (ايطاليا)، هاكان سينجونول (تركيا) توبيل (المانيا) وزدرافكو زدرافكوف (بلغاريا)..

ومن مصر، يشارك الفنانين: احمد عبد الله، ماريا يوسف، محمود كشك ونيفين خفاجي..

كما يشارك في ورشة السيمبوزيوم هذا العام الفنانين: عصام عشماوي، أميرة محمد ومنار هشام.

وصرح المعماري حمدي السطوحي، رئيس قطاع الصندوق، ان اختيار اعمال النحاتين المشاركين تم وفق معايير فنية تتناسب مع طبيعة النشاط وصعوباته الفنية وتضمن نجاح التجربة، مشيرا أن الدورة الحالية ستشهد تطور ملحوظ سواء في النشاط الرئيسي او الأنشطة الموازية، بما يتناسب مع أهمية الدورة الحالية كونها الدورة الثلاثون، مؤكدا ومثمنا التعاون مع محافظة أسوان، حيث يجتهد الجميع لتعظيم مكاسب الحدث، ليخرج في أفضل صورة.

من جانبه، صرح الفنان والمعماري أكرم المجدوب، القوميسير العام الدورة الجديدة، أن اختيار الفنانين المشاركين في هذه الدورة هو جوهر السيمبوزيوم وروحه الممتدة منذ تأسيسه قبل ثلاثين عامًا، وأن الدورة الجديدة هي لقاء يجمع بين خبرات النحاتين وتجاربهم المتنوعة، وبين عمق التجربة التاريخية في التعامل مع خامة الجرانيت، والرغبة الدائمة في ابتكار تعبيرات فنية جديدة.

مشيرا إلى ان السمبوزيوم قد شهد هذا العام إقبالًا غير مسبوق من الفنانين الأجانب، وهو ما يعكس اتساع دائرة الاهتمام الدولي بهذا الحدث، وتقدير مكانته بوصفه أحد أهم الملتقيات المتخصصة في النحت على الجرانيت في العالم.

ويظل سمبوزيوم اسوان الدولي للنحت مساحة للتبادل الإنساني والثقافي، حيث يتحول العمل الفني إلى حوار بين الإنسان والحجر، وبين الماضي الذي نستلهمه والحاضر الذي نعيد تشكيله.

ضمت اللجنة العليا لسمبوزيوم أسوان مجموعة متميزة من الفنانين والقيادات من بينهم: المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة ورئيس قطاع صندوق التنمية، الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الفنان والدكتور احمد موسى والفنان الدكتور محمد عباس بالإضافة إلى الفنان والمعماري أكرم المجدوب القوميسير العام، وأسسه الفنان الكبير الراحل آدم حنين لتخليد دور النحات المصري القديم في التعامل مع خامة الجرانيت الأسواني الشهير.

