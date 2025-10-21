ارتفاع صادرات مصر غير النفطية بنسبة 21% خلال 9 أشهر

قال عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن صادرات مصر غير البترولية ارتفعت بنسبة 21% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 لتصل إلى 36.64 مليار دولار.

تعزيز دور الصادرات في جذب تدفقات النقد الأجنبي

وأضاف النجار، أن حجم التجارة المصرية ناهز 96 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، حيث تشكل الصادرات أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، بجانب السياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع ياتي في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تعزيز دور الصادرات في جذب تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفة رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.

وارتفعت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة.

وتخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%.

وقد رفعت الحكومة مُخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي الجاري 2025-2026 إلى 45 مليار جنيه، وذلك مقابل 23 مليار جنيه مستهدف تحقيقها بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.

