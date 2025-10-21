الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
مصرع وإصابة 14 شخصا فى حريق بمبنى سكنى فى الهند

الهند، فيتو
الهند، فيتو

 أعلنت الشرطة الهندية مصرع أربعة أشخاص وإصابة عشرة آخرين، إثر نشوب حريق اليوم الثلاثاء، فى مبنى سكنى متعدد الطوابق بمنطقة نافى مومباى فى ولاية ماهاراشترا.

الحريق اندلع في الطابق العاشر

ونقلت قناة إن دي تي في الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن الشرطة قولها: إن الحريق اندلع في الطابق العاشر من المبنى ثم انتشر إلى الطوابق العليا، مشيرة إلى أن أفراد الشرطة ورجال الإطفاء هرعوا إلى موقع الحادث من أجل إخماد الحريق.

حريق لم تتضح أسبابه

وأشارت الشرطة إلى أنه تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات من أجل تلقي العلاج عقب الحريق الذي لم تتضح بعد أسبابه وملابساته.

