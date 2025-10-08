ارتفاع عدد القتلى لـ 15 في حادث حافلة نتج عن انهيار أرضي في الهند

أفاد مسؤولون والشرطة في الهند، اليوم الأربعاء، بأن عدد القتلى في حادث تعرضت له حافلة جراء انهيار أرضي في ولاية هيماتشال براديش الجبلية ارتفع إلى 15 شخصا، مع بقاء طفل واحد في عداد المفقودين.

وقال مساعد قائد القوة الوطنية للاستجابة للكوارث، كرم سينغ، لوكالة أنباء آسيا الدولية إن طفلين أصيبا في الحادث الذي وقع مساء أمس الثلاثاء.

وذكر نائب رئيس وزراء الولاية موكيش أجنيهوتري في منشور على موقع إكس، اليوم الأربعاء، "في هذا الحادث المروع، فقد 15 شخصا حياتهم، من بينهم 9 رجال و4 نساء وطفلان بريئان، بينما أصيب طفلان ولا يزال البحث عن طفل آخر مستمرا".

ذكرت وسائل إعلام هندية نقلًا عن السلطات مساء الثلاثاء، أن انهيارًا أرضيًّا هائلًا وقع شمالي البلاد وأدى إلى دفن حافلة ركاب



ووقع الحادث على طريق في منطقة بيلاسبور بولاية هيماشال براديش شمال البلاد. وبحلول ساعات متأخرة من المساء، تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ ثلاثة ركاب.

ومع ذلك، لا يزال يُعتقد أن هناك العديد من الركاب محاصرون تحت الأنقاض والصخور، وفق ما أفادت به قناة "إن دي تي في" الهندية ووسائل إعلام أخرى.

ويُعتقد أن الحافلة تقل ما يتراوح بين 30 إلى 35 شخصًا، لكن العدد الدقيق للركاب لم يتأكد على الفور.

فيما يُرجح أن الانهيار الأرضي نجم عن هطول أمطار غزيرة لفترة طويلة، مما تسبب في تحرك جانب كامل من الجبل.

