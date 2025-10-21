وزيرة إسرائيلية تطالب بحرق جثمان يحيى السنوار

كشفت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، بأنها اقترحت حرق جثمان زعيم حركة حماس يحيى السنوار، الذي استشهد في رفح جنوبي قطاع غزة قبل نحو عام.

يأتي ذلك الاقتراح الغريب، رغم معرفة الوزيرة الإسرائيلية أن حرق الجثامين مخالف للشريعة الإسلامية، حيث يوجب الإسلام تكريم الموتى، واحترام الإنسان حيا وميتا.

التعامل مع جثمان السنوار مثل بن لادن

وجاء تصريح ريغيف أثناء مقابلة مع إذاعة "كول باراما" الإسرائيلية المتشددة، وقالت إنها طرحت المقترح خلال اجتماع عقد مؤخرا للمجلس الوزاري الأمني المصغر.

لا يمكن رؤية السنوار يُدفن في أي مرحلة من المراحل

وأشارت ريغيف إلى زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، الذي قتل عام 2011 على يد قوات خاصة أمريكية وألقي جثمانه في البحر؛ "اعتقدتُ أنه يجب علينا أن نفعل تماما ما فعله الأمريكيون مع بن لادن.

وأضافت: "لأننا نفهم الشرق الأوسط ونعرف ما يحدث في هذه المنطقة، يمكنني القول إنني لن أرغب في رؤية السنوار يُدفن في أي مرحلة من المراحل".

المجلس الوزاري الأمني المصغر

وحسب صحيفة "جيروسالم بوست" الإسرائيلية، يُعتقد أن اقتراح ريغيف "قيد المراجعة" من جانب مسؤولين أمنيين إسرائيليين، لكن الوزيرة قالت: إن فكرتها لم تناقش خلال جلسة المجلس الوزاري الأمني المصغر.

كانت إسرائيل قد رفضت سابقا الإفراج عن جثمان السنوار، الذي نقل إلى موقع سري بعد استشهاده.

