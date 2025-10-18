حضور لافت لـ يسرا وإلهام شاهين على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي (فيديو وصور)

شهدت السجادة الحمراء الخاصة بعرض الفيلم الأمريكي "أب، أم، أخت، أخ" للمخرج العالمي جيم جارموش على هامش مهرجان الجونة السينمائي، حضورًا لافتًا للنجمتين الكبيرتين يسرا وإلهام شاهين، اللتين خطفتا الأنظار بإطلالتيهما الأنيقتين.

كما حرصت عدد من النجمات على التواجد على رأسهن الفنانة لبلبة، التي ظهرت بإطلالة أنيقة فضلًا عن الإعلامية مفيدة شيحة.

فيلم "أب، أم، أخت، أخ"

وهو فيلم شاعري ساخر، يتناول أربعة إخوة مفككين يعودون إلى بعضهم بعد سنوات من القطيعة، في حكاية عن الذاكرة، والمصالحة، وديناميكيات العائلة المتغيرة.

الفيلم حائز على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور شغوف ومطلع، وتعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة السينما.

كما يسعى المهرجان إلى ربط صناع السينما في المنطقة بنظرائهم الدوليين، ودعم نمو الصناعة السينمائية، وتوفير منصة لاكتشاف الأصوات والمواهب الجديدة.

