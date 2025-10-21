النيابة العامة: سوزي الأردنية نشرت فيديوهات خادشة لكسب ملايين الجنيهات على حساب القيم الأسرية

حصلت فيتو على النص الكامل لمرافعة النيابة العامة في قضية اتهام البلوجر سوزي الأردنية بنشر فيديوهات تسيء للمجتمع والاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري، والمؤجلة إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري للحكم.

وجاء في مرافعة وكيل النيابة عبد الرحمن الداش: “إن المتهمة سوزي الأردنية اختمرت في ذهنها منذ عامين وكان وقتها عمرها 17 عاما إنشاء حساب إلكتروني عبر موقع التيك توك اسمته سوزي ونشرت أول مقطع مرئي خلال إحدى الفصول الدراسية فلاقي رواجا فصارت تنشر مقاطع كثيرة واتخذتها وسيلة للكسب الذي قدر بملايين الجنيهات دون أن تولي اهتماما بمسيرتها التعليمية أو مستقبلها الدراسي، فغلب على تصرفها السعي وراء الشهرة الزائفة والمكاسب العاجلة من مجهولين ممن لهم أهدافهم الخاصة مع استمرار ظهور المتهمة وآخرين على حساب المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري”.



وأضاف وكيل النيابة: “ظهرت المتهمة سوزي الأردنية في مقاطع عدة نشرتها عبر حساباتها، تارة تتحدث عن مواقف بريئة يتعفف المرء عن البوح بها، وتارة أخرى تظهر متلفظة بعبارات جنسية مخالفة للقيم في المجتمع”.



وطالب وكيل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمة لتحقيق الردع، كما طالب المحكمة بأن تنظر إلى الأطفال الذين يشاهدون أفعال المتهمة، وضرورة وأد تلك التصرفات بحكم عادل ورادع.



محاكمة البلوجر سوزى الأردنية

كانت نيابة القاهرة الجديدة أمرت بإحالة البلوجر سوزي الأردنية للمحاكمة العاجلة، وذلك لاتهامها بالتورط في جريمة غسيل أموال من خلال نشاطها على المواقع الإلكترونية ونشر فيديوهات تسيء للمجتمع.



وجاء في أمر الإحالة، أنه ورد بلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول والثابت به حضور المبلغ ع. م. أ.، والذي أبلغ بتضرره من المتهمة مريم أيمن محمد الدسوقي وشهرتها سوزي الأردنية، وذلك لنشرها محتوى على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” وتعديها فيه على قيم ومبادئ المجتمع المصري وانتهاكها لحرمة الحياة الخاصة.



كما ثبت بمحضر جمع الاستدلالات والمحرر بمعرفة أحد الضباط ومرفق فيه التقرير الفني يتضمن ما رصدته المتابعة من وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” مسمى بـ “سوزي المستخبية el Soozz” أنها تستخدمه في نشر مقاطع فيديو تظهر فيها بشخصها متلفظة بعبارات وألفاظ خادشة للحياء العام.

